L’italiano Giovanni Losurdo, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) è stato designato alla guida della collaborazione internazionale Virgo, il rivelatore europeo che si trova a Cascina (Pisa) e che con l’americano Ligo ha permesso di scoprire le onde gravitazionali.

A Virgo, che fa parte dell’Osservatorio gravitazionale europeo Ego, partecipano 550 ricercatori di oltre 100 di dieci Paesi. Dal primo maggio Losurdo lo dirigerà succedendo all’olandese Jo van den Brand dell’Università di Maastricht, che era in carica dal primo maggio 2017. “Adesso ci aspettano nuove sfide, a partire da un significativo aggiornamento tecnologico del rivelatore”, ha detto il ricercatore.

Grazie all’aggiornamento di Virgo, “puntiamo, nella prossima fase di presa dati, a esplorare una porzione di cosmo sempre più grande, osservando ad esempio fusioni di stelle di neutroni fino a 300 milioni di anni luce da noi”, ha detto ancora Losurdo. Un altro obiettivo è “rendere sempre più efficaci le collaborazioni e le relazioni con altre comunità di fisica e astronomia, per comprendere sempre meglio la fisica dietro gli eventi che riveliamo, per lo sviluppo dell’astronomia multimessaggera e la messa a punto delle tecnologie per un rivelatore di nuova generazione, il progetto Einstein Telescope”.

Dirigente di ricerca dell’Infn presso la sezione di Pisa, Losurdo ha lavorato all’esperimento Virgo fin dagli anni ’90; dal 2009 al 2017 è stato Project Leader di Advanced Virgo, il programma di potenziamento del rivelatore che nell’agosto 2017 ha dato inizio a un modo totalmente nuovo di osservare il cosmo: l’astronomia multimessaggera, nella quale gli stessi fenomeni astronomici vengono studiati analizzando segnali di tipo diverso.

