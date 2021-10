In realtà gran parte del sonno felino è una sorta di dormiveglia, di assopimento soltanto parziale, di sospensione del movimento ma non dell’attività psichica e sensoriale: lo si può notare per esempio osservando le orecchie dei micio, che restano erette, oppure la coda, che può continuare a sventolare lentamente; a volte gli occhi restano semiaperti. Quando è in questa condizione intermedia fra la veglia e il sonno, il gatto è sostanzialmente in possesso di tutte le sue qualità: è cioè in grado di scappare, o di attaccare una preda, o di riprendere il gioco con un compagno nell’arco di una manciata di secondi e anche meno.

La fase di dormiveglia può durare anche una buona mezz’ora, prima che il gatto sprofondi nel sonno vero e proprio: il ciclo qui è più breve, raramente dura più di cinque minuti e in questa fase il corpo è del tutto rilassato, le orecchie sono distese e la coda è immobile. Può però capitare, quando il gatto sogna, che le zampe si muovano improvvisamente a scatti veloci e che il muso si arricci in una specie di sorriso, o di soffio rapido, mostrando parte della dentatura. Nessuno sa esattamente che cosa sognino i gatti: i movimenti rapidi delle zampe fanno immaginare una scena di caccia, ma per quanto ne sappiamo il nostro micio potrebbe sognare qualsiasi altra cosa. Sappiamo soltanto che è in questa breve fase che il gatto effettivamente si riposa e per dir così si ricarica.

Resta il fatto che il tempo dedicato al sonno sembra decisamente eccessivo. Anche il gatto selvatico, antenato e cugino primo del nostro gatto domestico, trascorre lunghissimi periodi della giornata in stato di dormiveglia o di sonno profondo: e il motivo strutturale, diciamo così, è che la predazione richiede un’enorme quantità di energie, fisiche e psichiche, che il gatto ha poi assoluta necessità di recuperare. Appostarsi, correre, saltare, arrampicarsi e, soprattutto, concentrarsi allo spasimo sull’impresa – con quell’espressione spiritata che tutti abbiamo visto quando avvista una preda, non importa se è un topo o un turacciolo – produce forti scariche di adrenalina e una grande dissipazione di energia.

Leggi anche

E se il gatto non preda e non gioca, o lo fa molto di rado, come del resto accade molto spesso ai gatti di appartamento, soprattutto se vivono da soli? La risposta è semplice e nota a tutti: il gatto che continua ad accumulare nel riposo prolungato energie che poi non riesce a consumare nella predazione o nel gioco, semplicemente ingrassa – più o meno come noi, del resto. C’è qui una differenza fondamentale rispetto ai cani, che pure sono ottimi dormiglioni: il cane ha bisogno di scaricare l’energia accumulata, non può farne a meno. La passeggiata del cane di città – l’ideale sarebbe un paio di uscite al giorno di un’oretta ciascuna – non serve a fare i bisogni, come qualche umano frettoloso ancora pensa, ma a consumare energia. Se non gli viene consentito, il surplus di energia si trasforma in disagio, aggressività, nervosismo.