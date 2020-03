La quarta rivoluzione industriale avrà un impatto nella nostra vita quotidiana?

Quale ruolo avranno i robot di nuova generazione nell’ambito di questo paradigma 4.0?

In questa lezione, online sul canale Scienza e Tecnica dell’ANSA, Antonio Frisoli, docente di robotica al Laboratorio di Robotica Percettiva PercRo dell’Istituto TeCIP (Tecnologie della Comunicazione, Informazione, Percezione) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, analizza l’evoluzione e le opportunità dei robot 4.0, ovvero i robot collaborativi e autonomi di nuova generazione, che fanno uso di tecniche di intelligenza artificiale e che sono in grado di interagire con l’uomo e di condividerne gli spazi in modo intelligente.

Come si modificheranno gli scenari di vita quotidiana e industriali e quali nuove sfide etiche e sociali ci attendono?

