E’ finito in mare, nell’Adriatico, il piccolo asteroide roccioso esploso sul Nord Italia lasciando scie luminose segnalate sia dal Friuli che dall’Umbria. Lo conferma Daniele Gardiol, coordinatore nazionale di Prisma (Prima Rete per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera) dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf).

“Abbiamo ricevuto questa mattina tantissime segnalazioni amatoriali, da Trieste alle regioni dell’Italia centrale, sul

sito di Prisma con pubblicazioni di video che mostrano una scia luminosa. Noi non ci siamo ancora allertati per fare i calcoli precisi sulla traiettoria, perché ci servono ulteriori dati”, precisa Gardiol.

Sulla base delle immagini e dei video pubblicati, conclude, “si capisce che il bolide, cioè la scia luminosa, è stata

generata da un piccolo asteroide, molto probabilmente roccioso perché è esploso”.

Avvistato dal Friuli Venezia Giulia

Le descrizioni ricevute attraverso le segnalazioni, ovvero scie e una sorta di esplosioni in atmosfera, combaciano con un meteorite, ma per avere la certezza bisognerà attendere alcuni giorni”, ha spiegato Giulia Iafrate, astrofisica dell’Osservatorio di Trieste dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e del Comitato Didattica e Divulgazione della Rete Prisma (Prima Rete per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera).

Nelle prossime ore, ha aggiunto, “attraverso la rete di sorveglianza dei bolidi Prisma verranno valutati i dati registrati dalle telecamere, saranno elaborati e verrà ricostruita un’eventuale traiettoria. Questo richiede un paio di giorni di lavoro. Per il momento – ha puntualizzato – ci sono solo ipotesi”

e dall’Umbria

PERUGIA – Si è vista distintamente anche in Umbria la “forte ed intensa scia luminosa” – come racconta all’ANSA un testimone – che ha solcato questa mattina i cieli del Nord-Centro Italia. Tantissimi gli avvistamenti, come quello che racconta un umbro, che stava guidando la sua macchina sulla Perugia-Ancona, in direzione Marche: “Sembrava una stella cometa luminosissima che cadeva dietro le colline. Una cosa mai vista, da film. Una luce molto vistosa nonostante era pieno giorno. L’effetto ottico è stato come se cadesse dietro le montagne in zona Valfabbrica”. Tra le ipotesi, quella di una meteorite o di un fenomeno astronomico.

