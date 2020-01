Uno schietto difensore della scienza, una voce che molti italiani stavano aspettando: è così che la rivista Science celebra Roberto Burioni e la sua battaglia contro i no-vax in un lungo articolo in cui si ricapitolano le vicende che hanno portato il virologo del San Raffaele di Milano a diventare una star sui social e sui media italiani.”In un Paese in cui il Governo ha talvolta promosso dubbie pratiche mediche”, si legge nell’articolo dove si cita il caso Stamina, “Burioni è diventato lo schietto difensore delle dimostrazioni scientifiche sui vaccini e altri temi di salute, oltre che un critico rigoroso della pseudoscienza”.

Ricordando il successo mediatico del virologo, reso evidente dal numero crescente di follower sui social e dalle vendite dei suoi libri ormai best seller, si riconosce che “una voce come quella di Burioni – un esperto che non vede la necessità di moderare le parole o tollerare gli stupidi – era evidentemente quello che molti italiani stavano aspettando”.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram