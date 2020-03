Shakespeare aveva ragione: ci sono molte più cose in cielo di quanto non possiamo sognarne attraverso la nostra conoscenza.

Ma se non possiamo sognarne di nuove e inimmaginabili, la maggior parte di quelle che abbiamo scoperto possono essere comprese attraverso strumenti semplici, come la matematica e la fisica.

In questo incontro, per esempio, vedremo come si possano fare misure relative al buco nero al centro della nostra Galassia.

A guidarci è questa video lezione di Stefano Sandrelli realizzata dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) in collaborazione con De Agostini Scuola.

[embedded content]

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram