Matteo Laffranchi, coordinatore di R&D del laboratorio congiunto Rehab Technologies dell’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) e dell’Inail, ci porta alla scoperta della robotica e delle potenzialità di applicazione del know how derivato da questa area di ricerca anche in ambiti inaspettati come quello riabilitativo, di protesica e ortesica. Tra i dispositivi ad elevato contenuto tecnologico del laboratorio, Laffranchi parla della genesi dell’esoscheletro per gli arti inferiori e della protesi di mano robotica Hannes.

