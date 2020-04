Il pianeta nano Cerere è il protagonista della lezione di Maria Cristina de Sanctis, dell’stituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf-Iaps) . Chiave per comprendere alcuni punti importanti nella fase di formazione dei pianeti del Sistema Solare, Cerere è il più grande oggetto della fascia degli asteroidi ed è ricco di ghiaccio. La sua composizione è ricca di minerali che si sono formati grazie alla presenza di acqua, come le argille e i carbonati. La sonda della NASA Dawn è in orbita intorno a Cerere dal gennaio 2015 ed ha studiato Cerere in grande dettaglio, rivelando alcuni dei suoi segreti, come la presenza di criovulcanismo, fluidi residui sotto la sua superficie e la presenza di materiale organico.

[embedded content]

