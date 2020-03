Monica Gori è a capo del gruppo di ricerca U-Vip – Unit for Visually Impaired People di IIT, e ci spiegherà come avviene lo sviluppo di tecnologie e strategie multisensoriali da utilizzare in campo riabilitativo quando una delle modalità sensoriali delle persone è compromessa, oltre a spiegare l’importanza dell’integrazione multisensoriale nei bambini.

Gori e il suo gruppo, anche grazie agli studi condotti nel contesto del progetto europeo WeDraw, hanno compreso che la percezione spaziale nei bambini si sviluppa grazie all’integrazione dell’informazione visiva e motoria, ovvero dall’osservazione dei movimenti del corpo nello spazio.

Tutti gli interventi di Scienzainvideo verranno trasmessi in streaming sulla pagina Facebook IIT (il venerdì alle 11), per permettere al pubblico un’interazione diretta con i nostri ricercatori, e resteranno a disposizione anche in seguito sui canali social IIT, sul magazine IIT Opentalk e su una pagina dedicata, lo spazio online dell’istituto che si rivolge al pubblico scolastico in modo da rendere fruibile i contenuti a insegnati e studenti anche a lungo termine.

