(ANSA) – ROMA, 07 APR – In dirittura d’arrivo l’accordo per l’internet quantistica europea che dovrà collegare tutte le capitali d’Europa per far viaggiare in modo ultrasicuro, a prova di hacker, i dati sensibili, dalle transazioni finanziarie ai dati sanitari, alle comunicazioni governative, ma il finanziamento non è stato ancora approvato e la pandemia di Covid-19 adesso minaccia le negoziazioni. La nuova iniziativa si chiama Infrastruttura di comunicazione quantistica (QCI) e nasce da una costola del programma europeo sulle tecnologie quantistiche, basate sulle bizzarre regole che governano atomi e particelle.

