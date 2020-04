NEW YORK – La Nasa sceglie Blue Origin, SpaceX e Dynetics per la costruzione di un velivolo spaziale in grado di portare astronauti sulla Luna. Blue Origin di Jeff Bezos, SpaceX di Elon Musk e Dynetics si sono aggiudicate i contratti con i quali la Nasa si dota di tre opzioni per concretizzare il mandato della Casa Bianca di far tornare gli Stati Uniti sulla Luna per la prima volta dal 1972.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram