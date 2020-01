Un ragazzo di 17 anni, Wolf Cukier, durante uno stage alla Nasa, ha scoperto un nuovo pianeta in orbita attorno a due stelle. Il pianeta è circa 6,9 volte più grande della Terra e si trova a più di 1.300 anni luce di distanza dal Sistema Solare, nella costellazione Pittore. Ne dà notizia la stessa Nasa sul suo sito. La scoperta è stata presentata al 235/o convegno della Società Astronomica Americana delle Hawaii ed è basata sui dati raccolti dal cacciatore di pianeti esterni al Sistema Solare della Nasa, Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite). “È stato fantastico”, è stato il commento a caldo del giovane scienziato, secondo quanto riportato dalla Nasa. Quando ha fatto la scoperta, nel luglio 2019, il giovane Wolf Cukier aveva iniziato da meno di una settimana uno stage al Centro spaziale Goddard della Nasa, subito dopo aver terminato il suo ultimo anno alla Scarsdale High School di New York. “Erano passati solo tre giorni e stavo studiando i dati raccolti su un sistema formato da due stelle che si eclissavano a vicenda, ruotando l’una intorno all’altra”, ha detto il ragazzo alla Nasa. “Pensavo che le eclissi fossero dovute alle stelle, ma i tempi non corrispondevano e così ho pensato a un pianeta”, ha aggiunto. La scoperta è stata poi confermata dalla Nasa: il pianeta è stato battezzato ‘TOI 1338 b’, acronimo di ‘Oggetto d’Interesse di TESS’. Fa parte di un sistema con due stelle, che orbitano una attorno all’altra in 15 giorni e hanno masse simili al Sole, l’una un terzo e l’altra il 10% più alta della nostra stella. La scoperta è un esempio della cosiddetta ‘citizen science’, cioè la scienza svolta da comuni cittadini, che mettono a disposizione della ricerca il proprio tempo e le risorse dei propri computer, aiutando gli scienziati ad analizzare grandi quantità di dati raccolti dagli esperimenti, in questo caso dal cacciatore di nuovi mondi Tess. Lanciato nel 2018, Tess è specializzato nell’individuare nuovi pianeti osservando cali nella luminosità delle loro stelle di riferimento, causati dal passaggio dello stesso pianeta, che provoca sulle stelle piccole eclissi. Tess è lo stesso strumento che ha permesso la scoperta, annunciata nei gironi scorsi, di una sorella della Terra( https://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/spazio_astronomia/2020/01/07/una-sorella-della-terra-distante-100-anni-luce_93b38521-40b8-410a-848d-4a4d283d61b2.html )ad appena 100 anni luce di distanza.

