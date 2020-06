Dallo studio del Dna potrebbe partire il rilancio produttivo e commerciale del teff, l’antichissimo cereale etiope, ricco di micronutrienti e privo di glutine, che sfama milioni di persone nel Corno d’Africa. Lo indica il più ampio catalogo genetico della specie, realizzato analizzando oltre tremila varietà con l’obiettivo di identificare quelle più promettenti per avviare una produzione sostenibile e attenta ai cambiamenti climatici. Il risultato è pubblicato sulla rivista ‘Agricolture Ecosystems & Environment’ dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

“Il teff è un cereale straordinario”, afferma Matteo dell’Acqua, ricercatore di genetica all’Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant’Anna. “La caratterizzazione della diversità di teff è il primo passo per valorizzare questa autentica risorsa naturale dell’Etiopia e proiettarla verso l’agricoltura mondiale, a beneficio della sostenibilità del sistema agricolo locale e globale”.

Lo studio, realizzato in stretto contatto con istituti di ricerca dell’Etiopia, suona un campanello d’allarme in merito agli effetti potenzialmente devastanti del cambiamento climatico sulla coltivazione del cereale. Per questo il catalogo genetico rappresenta un primo e importante passo verso più efficaci sforzi di conservazione della specie e, allo stesso tempo, verso processi di miglioramento che ne aumentino la resa, la resistenza e la desiderabilità da parte di agricoltori e consumatori. Lo studio traccia infatti dei parallelismi tra variabili climatiche e caratteristiche agronomiche delle varietà di teff, permettendo di selezionare quelle più promettenti per specifiche condizioni di coltivazione.

