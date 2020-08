C’è un asteroide diretto verso la Terra e, questa volta, potrebbe davvero fare centro, il 2 novembre prossimo. Prima di fare facili battute sul destino tragico di questo 2020, però, mettiamo subito tutto in chiaro: è talmente piccolo che è escluso possa creare gravi danni. E poi non è detto con certezza che ci colpirà. Anzi, le probabilità che entri in atmosfera sono meno dell’uno per cento.

Scoperto dal Palomar Observatory in California nel 2018, il suo nome è 2018VP1 ed è un oggetto piuttosto noto agli addetti ai lavori proprio perché è tra gli asteroidi che hanno la maggiore probabilità di entrare in collisione con il nostro Pianeta. Però finisce tutto lì, o quasi. Le sue dimensioni non destano particolari preoccupazioni. La sua ‘carta d’identità’ nel database del Center for near Earth object studies della Nasa, alle voci “Altezza” e “Peso” dice che ha un diametro di due metri e una massa di qualche tonnellata.

“Questo asteroide si sta avvicinando dalla parte del cielo diurno, quindi solamente quando sarà prossimo al momento del passaggio e la sua osservazione sarà più agevole in orario notturno – spiega Gianluca Masi, astrofisico del Virtualtelescope, che ha il coordinamento italiano dell‘Asteroid day – succede molte volte che ci sia un’alta incertezza sull’orbita, per piccoli asteroidi come questo, osservati a ridosso del passaggio. La sua taglia molto modesta, anche se dovesse verificarsi un impatto, non desta comunque preoccupazione. Vedremmo al massimo un grosso bolide”.

Per fare un confronto, la meteora che esplose nel 2013 nel cielo di Celjabinsk, in Siberia, aveva un diametro stimato di 15 metri e una massa di migliaia di tonnellate. Sbriciolò migliaia di finestre, oltre 1.000 feriti, nessuna vittima. Secondo quanto riporta la Nasa, i possibili punti di impatto potrebbero essere tre con una probabilità dello 0.41 per cento. E data la taglia, molto probabilmente la quasi totalità di questo sassolone che vaga per il Sistema solare, si disintegrerebbe entrando in atmosfera: “Sarà già tanto se un meteorite arriverà al suolo – sottolinea Ettore Perozzi, fisico ed esperto dello Space situational awareness dell’Agenzia spaziale italiana – anzi è un’ottima notizia se siamo in grado di prevedere con tanto anticipo la caduta di oggetti così piccoli”.



Là fuori ci sono milioni di asteroidi, dalle taglie più diverse. Quelli in grado di scatenare un’apocalisse li conosciamo praticamente tutti, perché hanno un diametro di centinaia di metri, se non chilometri, e per ora nessuno sembra essere in rotta di collisione con il nostro Pianeta. Restano ancora da scoprire e tracciare gli oggetti più piccoli, missione alla quale sono dedicati molti programmi delle agenzie spaziali, Esa e Nasa in testa. Solo pochi giorni fa,il 16 agosto, un asteroide simile a questo ha sfiorato la Terra, transitando a meno di 3.000 chilometri. È stato scoperto solo poche ore dopo il passaggio, perché proveniva dalla parte del Sole.



Come si è visto a Celjabinsk, oggetti dalle decine di metri in su possono creare panico e fare parecchi danni. Alcuni, i più massicci e densi (tipicamente metallici) possono arrivare al suolo sotto forma di meteoriti più grandi e pesanti. E distruggere o impattare anche intere città o regioni.Fonte www.repubblica.it

