Progettate al computer come fossero dei Lego, proteine sintetiche permettono di ottenere vaccini di precisione, capaci di combattere i virus piu’ sfuggenti. Il banco di prova della nuova tecnica, chiamata ‘Topobuilder’, e’ stato il vaccino contro il virus respiratorio sinciziale basato su tre antigeni sintetici e sperimentato su topi e scimmie dal gruppo del Politecnico di Losanna guidato da Fabian Sesterhenn. I risultati, che mostrano l’efficacia di questo nuovo approccio nell’indurre una robusta risposta immunitaria, sono pubblicati sulla rivista Science.



Schema della tecnica che permette di progettare proteine e assemblarle come Lego per ottenere vaccini (fonte: EPFL)

Le proteine permettono di costruire degli antigeni, ossia le molecole che spingono il sistema immunitario a reagire contro un’infezione, e potrebbero semplificare le tecniche attuali per ottenere i vaccini. E’ un passo in avanti importante rispetto alle tecniche tradizionali per ottenere proteine sintetiche, che finora in molti casi non hanno mostrato di avere un’attivita’ biologica ne’ di riuscire a riprodurre antigeni molto complessi.

