SI CHIAMA Yusaku Maezawa, ha fondato il sito di abbigliamento Zozotown e ha prenotato tutti i posti a bordo di una missione, in partenza nel 2023, sul gigantesco razzo-nave Starship. Se dell’impresa se ne parla da tre anni, il tycoon – che possiede un patrimonio netto da circa 2 miliardi di dollari – ha improvvisamente cambiato le carte in tavola dell’avventura targata SpaceX: se prima gli otto posti a

disposizione sulla nave spaziale dovevano essere riservati a una non meglio precisata selezione di artisti (un pittore, un musicista, un regista, un designer di moda e così via) ora l’opportunità si apre a chiunque. Il proprietario del principale sito nipponico di abbigliamento ha infatti appena pubblicato una serie di aggiornamenti sul suo profilo Twitter e sul sito dedicato all’iniziativa, dearmoon.earth , spiegando di aver deciso di cambiare percorso perché si è reso conto che “ogni persona che fa qualcosa di creativo può essere definita un artista”.

Così, il singolare equipaggio di civili che dovrà affrontare un viaggio di una settimana per 390 mila chilometri dovrà comporsi attraverso una serie di passaggi. Il primo è già attivo e chiuderà il 14 marzo. La primissima scrematura sarà molto veloce, per concludersi entro una settimana. Poi si passerà ad altri step, anche se non è stato chiarito quali e secondo quali scadenze. In ogni caso la procedura dovrebbe tagliare il traguardo entro il prossimo maggio, mese per il quale sono in programma le interviste finali e i controlli medici per gli otto “cittadini del mondo” selezionati. Ritmi anomali per una missione del genere, virtualmente programmata per il 2023 ma ancora tutta da confermare, visto che lo stesso Starship non ha mai effettuato un volo completo ed è ancora in fase di sperimentazione. Anzi: il primo lancio, lo scorso dicembre dal complesso di Boca Chica nel Texas meridionale, è finito col botto (ma da SpaceX ne hanno comunque tratto molte utili informazioni sullo sviluppo).

“Sono fiducioso che prima del 2023 saremo arrivati in orbita molte volte con Starship e che potremo trasportare in sicurezza un equipaggio umano – spiega Musk in un video di poco più di sei minuti – è tutto molto promettente”. Se decollerà, la missione del “comandante Maezawa” (che un paio di anni fa ha venduto la sua piattaforma Zozo a Yahoo! Giappone e aveva fatto discutere perché cercava una compagna che lo accompagnasse nel viaggio) farà di nuovo storia, com’è capitato in molti casi con le novità e le sfide lanciate da SpaceX: sarebbe infatti il primo volo privato oltre l’orbita terrestre. Non allunerà ma si limiterà, si fa per dire, a orbitare intorno al nostro satellite. “Ci aspettiamo che le persone a bordo andranno più lontano di quanto qualsiasi essere umano sia mai andato dal pianeta Terra” ha aggiunto il vulcanico imprenditore, fondatore di PayPal, Tesla e Neuralink, fra le altre imprese hi-tech che fra realtà e qualche fantasia di troppo stanno spostando i limiti del possibile.

Per inaugurare l’era del turismo spaziale, tuttavia, non dovremo aspettare il 2023 e la complessa impresa del ricco imprenditore giapponese. Già alla fine dell’anno, o più probabilmente il prossimo, partirà infatti il primo volo orbitante della storia con civili a bordo: decolleranno grazie alla capsula Crew Dragon Resilience, quella al momento attraccata sulla Iss e che ha trasportato con successo l’equipaggio della missione Crew-1, e dovrà riportarlo sulla Terra. Spinta da un razzo Falcon 9 – tutto sempre firmato SpaceX – alla fine dell’anno Inspiration4 dovrebbe sollevarsi dal Launch Complex 39 A del Kennedy Space Center di Cape Canaveral. Brucerà così sul tempo i progetti di Virgin Galactic di Richard Branson, che ha appena rinviato di alcuni mesi ulteriori voli di test del maxi-aereo SpaceShipTwo e della navetta Unity.

Anche in questo caso, alla guida della missione non ci sarà un esperto astronauta ma un miliardario arrichitosi col digitale: si tratta del 38enne Jared Isaacman, fondatore e Ceo della piattaforma Shift4Payments. Anche lui, esperto pilota di jet militari, ha comprato l’intera operazione per circa 20 milioni di dollari a posto e distribuirà le tre poltrone rimanenti nel contesto di una ciclopica iniziativa benefica a favore di un ospedale di Memphis, il St. Jude Children’s Research Hospital, noto a livello internazionale per la ricerca sulle malattie pediatriche gravi. L’imprenditore e filantropo ha già donato cento milioni di dollari e fra la raccolta fondi (fra i benefattori verrà estratto un membro dell’equipaggio) e altre trovate spera di portare il contributo a quota duecento milioni. La prima componente del quartetto è stata annunciata pochi giorni fa: si chiama Hayley Arceneaux, ha 29 anni, è un’assistente medico del St. Jude, dove pure da bambina fu curata da un tumore alle ossa, e sarà la più giovane americana, nonché la prima con una protesi, a viaggiare nello Spazio.

