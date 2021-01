ROMA – Arpa Piemonte, insieme al laboratorio di ricerca antivirale di San Luigi Gonzaga di Orbassano, ha messo a punto dopo otto mesi di lavoro un metodo per certificare se nell’aria ci sia coronavirus. E’ un metodo, quello dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale, che si serve di macchinari utilizzati per lo scopo e per la prima volta consente di determinare la concentrazione di Sars-CoV-2 nella “matrice aria“.

Il campionamento realizzato dall’Arpa in ambiente domestico

scoperta-brevetto importante, visto che nella certificazione del virus all’interno degli ambienti – in un ufficio, in un salotto, in una classe, nella carrozza di un treno – si possono giocare le prossime politiche di difesa dalla pandemia con le scelte che ne conseguono.

L’approccio multidisciplinare che ha portato alla creazione di un protocollo “riproducibile e validabile”, come racconta il direttore generale di Arpa Piemonte, Angelo Robotto, è stato possibile passando per tre modalità di ricerca e di intervento, separate tra loro. Nel primo caso si è utilizzato un impattatore centrifugo in grado di accelerare il flusso d’aria aspirato alla velocità del suono, quindi minimizzare le perdite per l’evaporazione, mantenere l’infettività e l’integrità delle particelle virali trasferendole direttamente in una soluzione di trasporto adeguata. Quindi, si è passati attraverso un campionatore a basso volume per filtrare l’aria su filtri che garantiscono la massima capacità di cattura delle particelle virali. Infine, un campionatore ad alto volume con filtri in fibra di vetro o quarzo: è in grado di aspirare l’intero volume di una stanza in meno di un’ora.

Il sistema ha già trovato le prime applicazioni: all’interno e all’esterno di reparti ospedalieri dedicati alla cura di pazienti Covid, per esempio, ma anche nelle vie del centro di Torino (Via della Consolata), in case private. Le indicazioni sono state per certi versi sorprendenti. I primi risultati dicono, infatti, che in ambiente esterno le particelle infette non sono rilevabili. Negli ambiti ospedalieri, e in particolare all’interno dei reparti con presenza di malati con elevati carichi virali, le concentrazioni rilevabili sono risultate molto contenute. La spiegazione data, in questo caso, è “l’elevato tasso di ricambio dell’aria realizzato nelle aree”. L’apertura delle finestre può avvenire in questi reparti 6-8 volte ogni ora.

Il campionamento dell’aria all’esterno di un reparto ospedaliero

Colpisce, infine, la concentrazione importante rilevata nei controlli all’interno delle case. “Fino a 40/50 di coppie genomiche del virus per metro cubo d’aria”, si legge nel report Arpa. “Questi valori risultano fortemente influenzabili dalle frequenze di ricambio d’aria e dal numero di soggetti positivi presenti nelle abitazioni, oltreché dallo sviluppo dei sintomi più comuni della malattia come la tosse secca”.

I risultati d’analisi confermano studi della scorsa primavera. “Ora abbiamo una solida base”, dice Robotto, “per sviluppare metodi affidabili per quantificare la carica virale nell’aria consentendo, in prospettiva, di valutare il grado di rischio di contagio in una palestra, in un cinema, in una stazione”.

