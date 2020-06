Promossa da ACCAPIU’ (H+) agenzia Milanese da sempre attiva nel campo della cultura, e dalla Società Umanitaria, curata da Francesco Dondina, l’iniziativa Signs for – L’educazione non si ferma, coinvolge oltre 80 noti grafici e illustratori, tra cui Italo Lupi, Armando Milani, Mario Cresci , Andrea Rauch, Guido Scarabottolo, Leonardo Sonnoli, Studio Mut, Olimpia Zagnoli, Beppe Giacobbe, Emiliano Ponzi, La Tigre, Paolo Tassinari, Mauro Bubbico, Think Work Observe, Leftloft, Sergio Menichelli/StudioFM, Alice Piaggio, Fabio Sironi e Gianluigi Colin nella creazione di opere acquistabili online attraverso la piattaforma www.signsfor.it.

I fondi raccolti saranno destinati alla fondazione Mission Bambini Onlus, da sempre impegnata nel fornire sostegno nel campo dell’educazione, per l’acquisto di strumenti digitali necessari per poter aiutare i ragazzi e le ragazze delle scuole di Milano nella didattica digitale.

L’emergenza Covid-19, ha fatto emergere in maniera più forte il cosiddetto digital divide – la discrepanza tra chi ha pieno accesso alla rete e alle tecnologie digitali e chi non lo ha, che oggi, con le scuole chiuse, rischia di mettere a repentaglio la possibilità di bambini e bambine di imparare. Anche una volta rientrati in classe, studenti, famiglie e i loro insegnanti avranno bisogno di aver garantito un pari accesso a tutte le risorse e agli strumenti tecnologici necessari per avvicinarsi a metodologie non tradizionali d’apprendimento, basate sull’utilizzo di piattaforme e strumenti tecnologici. È dunque fondamentale agire con tempestività e con ogni mezzo per far fronte al disagio di tanti bambini e di tante famiglie che si trovano in stato di necessità.

LA CAMPAGNA E LA DESTINAZIONE DEI FONDI

A partire dal 1 Giugno 2020, fino al 31 luglio 2020 sarà possibile accedere alla piattaforma online www.signsfor.it, scegliere un’opera realizzata da noti illustratori ed eccellenze del Visual Design selezionate dal curatore Francesco Dondina, ed acquistarla. I fondi andranno a Mission Bambini Onlus, che li utilizzerà con la riapertura delle scuole, già da settembre per garantire dispositivi di connessione adeguati, acquistare tablet, laptop, tavolette grafiche e garantire supporto didattico a distanza e percorsi di ascolto e supporto psicologico.

La campagna ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Milano e ha ricevuto il pieno appoggio e adesione da parte di BASE Milano, del Muba – Museo dei bambini Milano, del Castello Sforzesco / Istituto Bertarelli, dell’AIAP – Associazione Italiana Design della Comunicazione, dell’ADI – Associazione per il Design industriale e dell’ADCI – Arts Directors Club Italiano e Graphic Design Lectures.

