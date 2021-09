Si chiama College Experience la nuova iniziativa di QIRIS dedicata alle scuole superiori in partenza nell’Anno Scolastico 2021-2022 ed è realizzata con il supporto del Dipartimento di Stato americano, attraverso la sua Missione Diplomatica in Italia, che ha finanziato l’iniziativa.

College Experience consiste in un Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) che permette agli studenti italiani di vivere un’esperienza di scambio culturale e studio all’estero, interamente da remoto grazie alla piattaforma di e-Learning QIRIS Digital Academy.

Il percorso didattico è realizzato insieme a università americane e consiste in una serie di contenuti didattici che forniscono agli studenti l’opportunità di esplorare la vita di un college statunitense, apprendere nuove competenze STEAM (ovvero nell’ambito di scienza, tecnologia, imprenditorialità, arte e matematica), migliorare il proprio inglese grazie a corsi tenuti da docenti americani, confrontarsi con una società più multietnica e inclusiva e ricevere un orientamento universitario che tiene in considerazione anche le realtà dell’alta formazione oltre i confini nazionali.

Il progetto nasce dall’esperienza decennale di QIRIS nell’organizzazione di percorsi di eccellenza insieme a scuole superiori di tutta Italia e dal successo della piattaforma di e-Learning QIRIS Digital Academy, che ha permesso a decine di classi e centinaia di studenti di tutta Italia di realizzare i PCTO online nel periodo della pandemia.

Tutte le iniziative di QIRIS hanno una componente importante di innovazione: è nel nostro spirito da sempre. Nel pieno della pandemia, ci siamo interrogati su come la tecnologia potesse facilitare le scuole nell’organizzazione delle attività didattiche a distanza (DaD) e per questo abbiamo realizzato QIRIS Digital Academy, una piattaforma che offre oltre 200 ore di contenuti didattici e videolezioni per PCTO in DaD. Al tempo stesso, proprio grazie alla pandemia, le scuole hanno appreso sempre più ad avvalersi degli strumenti di e-Learning, in modo sempre più efficace. Con College Experience vogliamo fare un passo avanti: creare un ponte digitale tra Italia e Stati Uniti e ampliare gli orizzonti degli studenti ancora di più.

La produzione del materiale didattico negli Stati Uniti è già iniziata e i primi PCTO partiranno a Ottobre 2021. Sono disponibili una serie di percorsi con durata e contenuti differenti adatti a ciascun indirizzo di studio e progettati per aiutare gli studenti ad apprendere competenze trasversali e sviluppare i propri talenti.

Gli Istituti di scuola superiore possono già contattarci per organizzare un PCTO: College Experience si affianca a tutta l’offerta di QIRIS Digital Academy, che ha avuto un gradimento altissimo da parte degli studenti.

La chiave del successo che hanno avuto i nostri corsi in DaD è duplice: da un lato scegliamo insegnanti competenti e capaci di trasmettere la propria passione; dall’altro, seguiamo la produzione dei contenuti con una cura minuziosa, per creare esperienze informali e di grande impatto.

Grazie all’utilizzo degli strumenti dell’e-Learning, College Experience rende accessibile a tutti gli studenti di vivere l’esperienza di un programma di scambio culturale e studio all’estero. Inoltre, si propone di stimolare i ragazzi italiani a cercare opportunità di studio e lavoro oltre i confini nazionali, stimolandoli a perseguire esperienze all’estero, più consapevoli e informati.

Dopo il dottorato in Italia ho completato la mia formazione in Silicon Valley grazie a una borsa di studio Fulbright. Adesso faccio la mia parte per creare un ponte tra Italia e Stati Uniti: infatti College Experience è innanzitutto un’operazione di “give back” per ampliare l’orizzonte culturale dei giovani e fare acquisire loro consapevolezza sulle opportunità a cui possono accedere grazie all’alta formazione e in quanto cittadini del mondo.

College Experience è stato riconosciuto dall’Ufficio Culturale della Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Italia come uno dei progetti italiani più innovativi che contribuiscono a rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti.

Siamo onorati che la Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Italia abbia riconosciuto il valore dell’iniziativa al punto di sostenerla finanziariamente e sentiamo tutta la responsabilità di lavorare insieme al Consolato Generale degli Stati Uniti a Napoli. Ciò che ci rende davvero entusiasti è che questo risultato è stato possibile anche grazie a una rete di partner italiani e internazionali di eccellenza, come NorseMedia e la Camera di Commercio Europea e Americana, che hanno percepito subito l’impatto potenziale di College Experience.

L’Associazione QIRIS è un’organizzazione senza scopo di lucro che dal 2009 organizza iniziative innovative per promuovere la ricerca, la cultura dell’imprenditorialità e dell’inclusione e l’alta formazione.

Sin dal 2011 realizza programmi di Alternanza Scuola Lavoro e Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) insieme a scuole di tutta Italia. I percorsi di QIRIS, focalizzati su temi multidisciplinari legati all’innovazione e all’imprenditorialità, finora sono stati seguiti da oltre 5000 studenti.

Dal 2020, le attività di PCTO di QIRIS vengono realizzate interamente online in modalità sia sincrona che asincrona grazie alla piattaforma Digital Academy (https://academy.qiris.org), creata appositamente per agevolare gli Istituti scolastici nell’organizzazione dei percorsi didattici.

