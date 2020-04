Nella valutazione finale peserà anche quanto portato avanti con la didattica a distanza.

È stato approvato a Palazzo Chigi il decreto Scuola al cui interno sono contenute le misure per la conclusione dell’anno scolastico in corso. Non ci dovrebbero essere novità rispetto alla bozza già divulgata la scorsa settimana.

Quindi esami di maturità solo con la prova orale qualora le lezioni non dovessero riprendere entro il 18 maggio. Agli esami di Stato saranno tutti ammessi e, per gli altri, dovrebbero essere istituiti corsi di recupero dall’1 settembre.

