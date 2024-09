Settembre è uno dei mesi più frenetici dell’anno, soprattutto per le famiglie con bambini. Fondamentale dotarsi di tutto l’occorrente anche per quanto riguarda gli articoli di cancelleria per la scuola, essenziali tanto per le ore in classe che per quelle di studio a casa.

In questo articolo vi proponiamo 5 idee interessanti in grado di rendere il momento del “back to school” ancora più gradevole e interessante. Dove trovarle? Nei punti vendita Pepco più vicini a voi!

1. Quaderni, agende e diari super colorati

Se c’è un oggetto che rappresenta un vero must e che persino sancisce a tutti gli effetti il ritorno a scuola è il diario. Insieme a quaderni e agende è l’accessorio che più di ogni altro esprime la personalità dello studente, dando modo di iniziare l’anno in classe in maniera diversa ogni volta.

Da Pepco non mancano le proposte super colorate e con tantissime fantasie. Tra le collezioni più interessanti segnaliamo quelle Disney, Hot Wheels, Marvel e Barbie, tra le più apprezzate da bambini e ragazzi.

2. Penne, matite ed evidenziatori

Tra gli articoli di cancelleria da riassortire ogni anno ci sono indubbiamente penne, matite ed evidenziatori, disponibili in vari colori e formati. Agli studenti piace molto collezionarli, a fronte di una personalizzazione di quaderni e agende impareggiabile.

Il nostro consiglio è quello di provare ogni matita o penna che avete già e buttare via ciò che ormai non funziona più. In questo modo sarete certi di non fare doppioni, acquistando ciò che risulta effettivamente necessario.

3. Astucci e portapenne, ideali per tenere tutto l’occorrente in ordine

Quando si va a scuola è molto importante predisporre portapenne e astucci, essenziali per tenere tutto l’occorrente in ordine. Impossibile fare senza, specialmente per tutti coloro che non amano l’ordine e non vogliono perdere penne e matite in ogni tasca dello zaino.

La cosa migliore è, quindi, quella di scegliere astucci e portapenne nel formato preferito per fantasia e struttura.

4. Zaini e contenitori per il pranzo oppure le merende

Impossibile non annoverare tra gli accessori imprescindibili per il “back to school” lo zaino: un vero must per chi va a scuola, spesso utilizzato anche per le attività del tempo libero.

Da Pepco si può trovare in diverse fantasie e colorazioni, tra cui quelle a tema sport, animali, videogiochi nonché in modelli classici più capienti. Andrebbero inoltre valutati contenitori per la merenda o per il pranzo: una soluzione sempre più in voga per mantenere gli snack freschi e intatti.

5. Strumenti specifici per il disegno

Gli strumenti per il disegno contemplano un’ampia gamma di articoli: album, tempere, matite colorate e tutto ciò che consente di dare libero sfogo alla creatività di ognuno di noi.

Questo tipo di soluzioni si possono acquistare da Pepco, nei cui negozi è possibile creare kit completi per la scuola, anche a meno di 13€. Una soluzione che semplifica non poco l’acquisto per i genitori e soddisferà senza dubbio i più piccoli.