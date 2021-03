I diplomandi delle scuole superiori d’Italia potranno ottenere una borsa di studio per frequentare gratis nella Capitale uno dei Corsi di Laurea proposti dall’ateneo. Le domande andranno inoltrate dal 25 al 31 marzo.

I Click Days sono un’iniziativa unica sul territorio e ancor di più nella storia di un ateneo, nel 2021 saranno donati tre milioni e mezzo di euro per i diplomandi d’Italia. L’Università Niccolò Cusano, infatti, di fronte al perdurare della crisi pandemica,

metterà a disposizione bendella durata di cinque anni a chi conseguirà la maturità e vorrà proseguire il proprio percorso di studi a Roma. L’iniziativadell’Unicusano, promossa fin dal 2014, punta a investire sempre di più nel futuro dei giovani tanto che l’ateneo ha più che raddoppiato il numero delle borse rispetto all’anno precedente e, per la prima volta, potranno accedere all’iniziativa anche i maturandi di altre città e regioni italiane.

Un modo per andare incontro ai giovani garantendo loro il diritto allo studio, soprattutto in questo periodo di incertezza economica e sociale. Un premio che, però, i vincitori dovranno dimostrare di meritare “sul campo”, rispettando alcuni obblighi imposti dall’università. Per ogni materia d’esame, dovranno impegnarsi a: seguire le lezioni in aula, presso il Campus a Roma, integrandole sulla piattaforma online; partecipare ai corsi di inglese e di un’altra lingua secondo quanto stabilito da calendario; frequentare attivamente a convegni, workshop e seminari su tematiche di attualità.

Si amplia anche l’offerta dei Corsi di Laurea interessati dal progetto dell’Unicusano, siano essi composti da triennio più biennio o da ciclo unico: così ad affiancare le borse di studio in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Ingegneria, Scienze dell’Educazione e Formazione (no primaria), Psicologia, in collaborazione con il Consorzio Senofonte, sono state finanziate borse di studio anche in Lettere, Scienze Motorie, Sociologia, Comunicazione, Ingegneria Informatica.

Per i Click Days non conta il voto del diploma, ma solo la tempestività con cui si invierà la propria domanda di partecipazione; possono aderire gli studenti che conseguiranno il diploma nell’anno accademico 2020-2021 presso un Istituto sito sul territorio nazionale (Italia). Per partecipare basterà compilare la domanda di partecipazione sul sito http://www.unicusano.it; scaricare il file sul proprio pc e inviarlo tramite la propria Pec all’indirizzo orientamento@ pec.unicusano.it

Avranno diritto all’assegnazione della borsa di studio esclusivamente le prime 165 domande regolari che perverranno a partire dalle ore 16:00 del giorno 25 marzo 2021 e fino alle ore 24:00 del giorno 31 marzo 2021.

Federico Maselli

