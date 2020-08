Al Phi Beach di Baja Sardinia sono risultati positivi al Coronavirus 21 dipendenti. Gli esiti dei tamponi effettuati nei giorni scorsi ai membri dello staff del discoclub di Forte Cappellini, uno dei più frequentati nella zona della Costa Smeralda, sono stati ufficializzati oggi. Le persone contagiate sono tutte asintomatiche e sono ora sottoposte all’isolamento fiduciario ai loro domicili in Gallura. Per la maggior parte si tratta di lavoratori stagionali non residenti in Sardegna che saranno assistiti dall’Ats durante il loro periodo di isolamento.

Intanto la Protezione civile sta predisponendo un piano di rientro a casa, utilizzando navi o aerei dedicati, per le decine di turisti e lavoratori che sono risultati positivi al covid-19 dopo avere eseguito il tampone rinofaringeo e che si trovano in isolamento nei luoghi di villeggiatura in Sardegna. A sollecitare l’intervento è stato il coordinatore dell’Unità di crisi Nord Sardegna, Marcello Acciaro, che oggi spiega: “La proposta non è caduta nel vuoto e ho notizia che la Protezione civile sta mettendo a punto un piano di rientro che sarà valutato e se ritenuto valido attuato nei prossimi giorni”.

ll Phi Beach aveva chiuso i battenti anticipatamente ieri, proprio in attesa della verifica sui casi sospetti di contagio tra i membri dello staff. L’unità di crisi locale del nord Sardegna intanto ha attivato tutte le procedure per il tracciamento dei contatti avuti dai positivi, al fine di disporre eventuali quarantene delle persone sospettate di avere contratto il virus.

Intanto è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Sassari un ragazzo romano di 27 anni, dipendente della discoteca Luna Club di San Teodoro. Il giovane è risultato positivo al Covid-19 e soprattutto, a differenza della maggior parte dei casi recenti, ha sintomi rilevanti – febbre alta e una forma di polmonite – che ne hanno reso necessario il ricovero sotto stretta osservazione. Il Luna di San Teodoro è stato chiuso dai titolari subito dopo Ferragosto in seguito alle restrizioni adottate dal governo per contenere i contagi.

A Sassari resta ancora ricoverato anche Johnny Micalusi, noto ristoratore e titolare del ristorante annesso al locale “Sottovento” di Porto Cervo, meta di personaggi celebri dello sport e dello spettacolo, chiuso anch’esso come il Billlionaire di Flavio Briatore dopo casi di contagio tra i dipendenti.Fonte www.repubblica.it

