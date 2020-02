Torna a Euroma2, da mercoledì 26 febbraio a sabato 29 febbraio 2020, la V edizione dell’evento dedicato all’orientamento universitario: “In-formazione Universitaria”. Rivolto agli studenti delle Scuole Superiori che si trovano a dover effettuare una scelta importante della loro formazione, “In-formazione Universitaria” ha come obiettivo quello di aiutare i ragazzi nella valutazione del percorso universitario da intraprendere.

Si prevede un’altra edizione dai grandi numeri: quattro giornate in cui saranno presenti con i propri stand 36 Università, dove Professori e Studenti universitari forniranno ai numerosissimi studenti partecipanti informazioni sui piani di studio del proprio Ateneo e consigli utili per effettuare una scelta consapevole.

I ragazzi, che la mattina saranno accompagnati nella visita dai propri Professori ed il pomeriggio potranno tornare insieme alle loro Famiglie, avranno modo di porre domande direttamente a coloro che ogni giorno vivono o lavorano nell’ambiente universitario, valutare attentamente l’ampio ventaglio di offerte formative proposto da ogni Ateneo e Accademia e scegliere la strada più adatta alle proprie esigenze, interessi ed inclinazioni individuali.

“La manifestazione rientra tra i numerosi eventi a carattere sociale ed educativo promossi da Euroma2, rivolti in particolare alla formazione dei più giovani e realizzati grazie al consolidato rapporto di collaborazione con gli Istituti Scolastici – ha dichiarato il Presidente di Euroma2 Davide Maria Zanchi. Info-universitaria riscuote ogni anno sempre maggior successo, confermando Euroma2 come punto di riferimento per il proprio territorio, e ci rende particolarmente orgogliosi di poter essere vicini agli studenti ed alle loro Famiglie nella scelta del percorso scolastico ed aiutarli nel cammino di costruzione del loro futuro”.

L’evento “In-Formazione Universitaria” ha ricevuto importanti riconoscimenti da parte delle Istituzioni, ottenendo il Patrocinio della Regione Lazio e della Citta Metropolitana di Roma Capitale, come iniziativa di particolare valore per la comunità del territorio.

