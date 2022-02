Il Consiglio Regionale ha approvato una legge regionale che istituisce un fondo di 150.000 euro per il 2022, a sostegno di quegli studenti, orfani di padre o di madre o di entrambe i genitori, che sono costretti ad abbandonare l’Università perché non possono sostenere le spese necessarie. In sede di dibattito è intervenuto il Consigliere Regionale Antonio Gabellone (FdI). “Sono orgoglioso – ha dichiarato Gabellone – di aver votato favorevolmente, suggerendo anche delle integrazioni complementari.

La legge infatti prevede la possibilità di un contributo per chi ha un reddito ISEE inferiore a 23.000 euro ed un diploma di scuola superiore con votazione di almeno 90/100. Come Gruppo Consiliare FdI abbiamo fatto una proposta di incrementare, se necessario, il fondo dopo un iniziale periodo di applicazione. Inoltre, personalmente, sono intervenuto per dire che non mi sembra giusto escludere dal beneficio un ragazzo che ha un voto di 89/100.

Per cui ho chiesto che in una successiva fase si possa rivedere anche questo parametro, in modo che si possa attuare pienamente il diritto allo studio secondo quanto previsto dalla nostra Costituzione.”