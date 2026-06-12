di Sandra Caschetto

Tra ansia, aspettative e sogni, migliaia di studenti si preparano ad affrontare l’esame di Stato. Un invito a guardare oltre il voto e a credere nel proprio percorso.

Gli esami di maturità 2026 segnano una tappa importante

C’è un momento, ogni anno, in cui l’Italia si ritrova a condividere la stessa emozione. È il periodo degli esami di maturità, quando migliaia di ragazze e ragazzi si preparano ad affrontare una delle prove più significative del loro percorso scolastico.

Gli esami di maturità 2026 rappresentano molto più di una verifica delle conoscenze acquisite negli anni. Sono il simbolo di un cammino fatto di impegno, sacrifici, amicizie, difficoltà superate e obiettivi raggiunti.

Il voto non può definire il valore di una persona

In questi giorni, tra ripassi e ultime preparazioni, molti studenti sentono il peso dell’ansia e della responsabilità. È una sensazione naturale, ma è importante ricordare che il risultato finale non definisce chi siamo.

Un voto può raccontare una prova, ma non misura il talento, la sensibilità, la determinazione o la capacità di affrontare le sfide della vita. Dietro ogni maturando c’è una storia unica che nessun numero può racchiudere completamente.

Affrontare l’esame con fiducia e consapevolezza

La maturità richiede preparazione e concentrazione, ma anche fiducia nelle proprie capacità. Arrivati a questo punto, gli studenti possono guardare al percorso compiuto con orgoglio.

Ogni interrogazione superata, ogni verifica affrontata e ogni difficoltà superata negli anni di scuola rappresentano già una dimostrazione di crescita. Non serve inseguire la perfezione: ciò che conta è dare il meglio di sé con serenità e autenticità.

La maturità è l’inizio di un nuovo percorso

Tra qualche settimana, quando gli esami saranno conclusi, inizierà una nuova fase della vita. Università, lavoro, esperienze all’estero o nuovi progetti personali: il futuro offrirà opportunità ancora tutte da costruire.

Per questo il messaggio ai maturandi del 2026 è semplice: affrontate questi giorni con coraggio e fiducia. La maturità è un traguardo importante, ma non è il punto di arrivo. È l’inizio di un nuovo viaggio.

Il futuro non si misura in centesimi. Il futuro comincia da qui.