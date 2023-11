Un gruppo di studenti, una vecchia scuola abbandonata, un hacker senza volto e la necessità di affrontare le proprie paure interiori per ritrovare sé stessi. Questi sono gli ingredienti di “Escape School”, la web serie realizzata dal prof. Carlo Minervini con gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Pizzini-Pisani di Paola (CS), che è stata selezionata tra le finaliste del Digital Media Fest, nell’ambito del prestigioso Festival del Cinema di Roma.

La serie, composta da 5 episodi, è un noir psicologico che mette alla prova i protagonisti, costretti a superare le loro paure più profonde per liberarsi dalla prigionia virtuale nella quale sono caduti. Illusioni, enigmi e fantasmi interiori li accompagneranno in un percorso di crescita personale e collettiva.

La serie ha conquistato la giuria del Digital Media Fest, che ha apprezzato la creatività e l’originalità del progetto, oltre alla qualità della sceneggiatura, della regia e delle interpretazioni.

Il Digital Media Fest, fondato e diretto dalla giornalista Janet De Nardis, è il più grande evento in Italia dedicato all’evoluzione digitale e al rapporto tra cinema e web. La manifestazione offre una vetrina internazionale alle nuove produzioni che utilizzano il web come canale produttivo e distributivo. In questa edizione hanno concorso oltre 400 case di produzione provenienti da tutto il mondo.

“Siamo orgogliosi e felici di questo riconoscimento, che premia il lavoro di squadra e la passione dei nostri studenti – ha dichiarato il prof. Carlo Minervini, ideatore e regista della serie – Abbiamo voluto raccontare le paure degli adolescenti in un momento in cui la fragilità psicologica dei nostri ragazzi è diventata un allarme sociale. Credo che la forza di questo progetto sia proprio questa: sfidare le paure degli adolescenti attraverso un percorso narrativo di indagine e analisi interiore. Ogni puntata è parte di un percorso di conoscenza di sé e di riscoperta delle proprie potenzialità. Ringraziamo di cuore la Preside Miriam Curti e la vicepreside Claudia Novello per averci sostenuto e incoraggiato in questo progetto”.

La proclamazione delle opere vincitrici avverrà il 6 dicembre alle 20,30, al termine di due giornate nelle quali si svolgeranno varie attività come panel, proiezioni e anteprime.