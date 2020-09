“L’anno scolastico 2020/21 si avvia sotto il segno della straordinarietà, così come si era concluso il precedente. L’emergenza sanitaria ancora in atto ha amplificato le tante lacune strutturali e procedurali che caratterizzano la scuola italiana, imponendo nei mesi estivi uno sforzo immane a tutti i livelli per cercare di colmarle”. Lo scrive Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, in una lettera inviata a tutti i soci dell’associazione per augurare un buon inizio di anno scolastico.

“La scuola italiana ha messo in campo le sue capacità progettuali per offrire scenari che garantissero la ripartenza e ha saputo mantenere sempre aperti i canali comunicativi con le famiglie, con l’Amministrazione e con gli Enti locali. – prosegue Giannelli – Alla vigilia della ripresa delle lezioni in presenza, permangono, in numerose realtà, vari nodi da sciogliere ma non è su questo che mi voglio concentrare ora”.

“Voglio augurare a tutti coloro che nella scuola operano di riuscire a mettere da parte, anche solo per un attimo, le tante preoccupazioni di questo terribile periodo e di riassaporare il momento speciale, per cui tanto abbiamo lavorato, in cui le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti carichi di aspettative, varcheranno nuovamente la soglia della scuola. E’ un momento da ricordare”, ha concluso Giannelli.Fonte www.repubblica.it

