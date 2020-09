Il discorso di Solange Hutter, coraggioso dirigente scolastico la cui posizione assunta in questi mesi passerà alla storia, sia della scuola che dell’ Italia intera. Donna degna della più alta carica dello Stato.

E’ la preside del liceo Marini-Gioia di Amalfi che il 30 luglio ha annunciato di intraprendere uno sciopero della fame, come forma di protesta contro una bozza di riforma scolastica che prevederebbe l’abbassamento del voto di condotta a chiunque violi le misure anti Covid previste.

“Il distanziamento sociale e’ un concetto disumano, i nostri ragazzi hanno diritto ad una scuola normale dove poter vivere sereni,sorridere abbracciarsi acquisire sicurezza e sapere, ed io sono responsabile non solo della salute dei miei studenti, ma di tutto il corpo Insegnanti e del personale ATA” -afferma- la preside Solange Hutter .

Le soluzioni di Solange Hutter

Come riporta Positano Notizie, Solange Hutter ha stabilito alcune soluzioni per garantire la presenza a scuola per i ragazzi, in tutta sicurezza. Il tutto è stilato in questo brevi punti:

Utilizzerò tutti gli spazi esterni: sto mettendo gazebo e sto liberando le pertinenze dalle auto per dare quanto più spazio possibile.

Abbatterò alcune pareti nella mia scuola, per rendere gli spazi più grandi.

Ho chiesto di poter utilizzare nuovamente un plesso che non utilizzavo più ad Atrani.

Farò i doppi turni.

Ho acquistato macchine sanificatrici al 100% ecologiche, con vapore che raggiunge i 140 gradi per evitare cloro e altre sostanze nocive per la salute.

Per quanto riguarda gli orari, ho ipotizzato che si entri alle 7:45 con una riduzione oraria: le prime 3 ore di 50 minuti e le restanti di 45 minuti. Ma è ovvio che ogni indirizzo avrà un orario differente.

