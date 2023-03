Una scuola di coding online rivolta a ragazzi e ragazze che a scuola studiano i linguaggi di programmazione ma anche ad adulti che vogliono specializzarsi nella formazione nel settore TECH allo scopo di trovare velocemente un’occupazione.

Grazie alla possibilità di seguire i corsi online in diretta, gli studenti possono imparare a programmare da qualsiasi parte del mondo, a qualsiasi ora del giorno o della notte. Inoltre tanti corsi registrati che sono accessibili a tutti, rendendo l’apprendimento della programmazione più accessibile che mai.

In particolare il corso di Full Stack Developer è stato progettato per fornire agli studenti le competenze e le conoscenze necessarie per sviluppare applicazioni web complesse utilizzando le tecnologie più recenti. Gli studenti impareranno a lavorare con linguaggi di programmazione come HTML, CSS, JavaScript, Node.js, React, PHP, e altri ancora.

In aggiunta, desidero informarvi che sto attualmente promuovendo una campagna di coding dedicata alle donne, per la quale ho rilasciato alcune interviste, tra cui una per GirlsRestart, con l’obiettivo di fungere da fonte di ispirazione per le donne che vogliono intraprendere una carriera nel settore della tecnologia. Sono fermamente convinta dell’importanza di una maggiore diversità nel mondo della programmazione e credo che questa campagna possa contribuire a creare un ambiente più inclusivo e accogliente per le donne che desiderano sviluppare le proprie competenze tecniche.