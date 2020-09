OMCEO ROMA: POLEMICA INFERMIERI? NESSUNO LI HA SMINUITI

Magi alla DiRE:”Abbiamo competenze diverse, lavoriamo in equipe”

“Non capisco sinceramente la polemica degli infermieri, mi sfugge il senso, non vorrei che fosse di natura elettorale. D’altronde hanno confermato quello che io avevo gia’ detto, cioe’ che medici e infermieri nelle scuole possono avere

ognuno le proprie competenze”. Risponde cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato dall’agenzia Dire sul tema. “Nessuno li ha sminuiti- ha proseguito- ho detto solo che le competenze del medico sono differenti da quelle degli infermieri e che, insieme, le due professionalità possono lavorare in equipe offrendo una prestazione di qualità”.

Medici e infermieri, ribadisce Magi, hanno “ognuno le proprie competenze, tanto e’ vero che esiste una laurea in Medicina e una laurea in Scienze Infermieristiche. La laurea in Medicina permette di fare alcune cose, quella in Scienze Infermieristiche delle altre. Io medico non posso (perche’ mi e’ impedito) fare quello che fa l’infermiere e viceversa”. Secondo il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma medici e infermieri “lavorano semplicemente in equipe- sottolinea ancora- il medico da solo non puo’ far nulla, cosi’ come l’infermiere da solo non puo’ far nulla”. Conclude quindi Magi: “È una polemica che veramente non capisco, a meno che gli infermieri abbiano frainteso le mie parole. Ma nessuno e’ ‘sopra’ o ‘sotto’ a qualcuno, siamo tutti al servizio delle persone”.

