“È in corso l’incontro con i nostri Stati membri sulla riapertura delle scuole. Roberto Speranza ha ribadito l’impegno per prove più forti e per trovare un equilibrio tra la protezione della salute e la riapertura delle scuole. Dobbiamo sostenere i nostri insegnanti mentre navighiamo insieme nell’ignoto!”, ha scritto su Twitter il direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa Hans Kluge.

Il summit a cui partecipano i rappresentanti di 53 Paesi vuole dare indicazioni su procedure condivise per la riapertura delle scuole. Il ministro sella Salute Roberto Speranza spera in una coalizione e “dati in comune per migliori politiche future”. E continua: “Le mascherine saranno indossate dove serve, se malati si deve restare a casa. L’equità deve essere il principio guida per non lasciare indietro nessuno”. Per questo sono allo studio “misure specifiche per bimbi e docenti a rischio”.

“E’ realistico preparare e pianificare la disponibilità dell’apprendimento online per integrare l’apprendimento scolastico nel prossimo anno scolastico”, si legge in una dichiarazione congiunta firmata da Hans Henri P. Kluge e il ministro Speranza. Le lezioni online saranno necessarie “durante le chiusure temporanee”, “possono essere necessarie durante la quarantena episodica e possono integrare l’apprendimento scolastico in circostanze in cui i bambini alternano la presenza scolastica per rispettare le esigenze di allontanamento fisico nelle aule più piccole”.Fonte www.repubblica.it

