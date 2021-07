130 ore di formazione con accesso a Futura, la piattaforma proprietaria dotata di Intelligenza Artificiale che elabora un percorso individuale basato sui punti di forza e di debolezza di ciascun studente

E se non si supera il test? La startup EdTech consente di accedere gratuitamente alle videolezioni registrate e a simulazioni, per esercitarsi fino al superamento del test successivo

Quasi 500mila studenti e studentesse hanno affrontato quest’anno l’esame di maturità e il pensiero di molti corre già verso i test d’ingresso per accedere all’Università, che li preparerà a diventare la futura classe di professionisti del nostro Paese. La preparazione ai test di ammissione è una delle sfide più ardue e uno dei test maggiormente selettivi è quello di Medicina e Chirurgia. Ogni anno sono quasi 70.000 i ragazzi che aspirano ad accedere a questa facoltà, a fronte di soli 13.000 posti disponibili: 1 probabilità, quindi, su 5 di entrare. Si tratta del più grande imbuto formativo presente nel nostro Paese, che blocca o ritarda le carriere di tanti talenti.

Per prepararsi per tempo e aiutare gli aspiranti medici a raggiungere il loro sogno, Accademia dei Test (https://www.accademiadeitest.it/), lancia YesMed Summer 2021, il corso intensivo della durata di un mese, che inizierà il 19 luglio, per un totale di 130 ore tra lezioni teoriche ed esercitazioni.

La preparazione messa a punto dalla startup sfrutta le potenzialità della neonata piattaforma Futura che permette di testare le competenze di ogni singolo studente per creare in automatico, grazie a sofisticati algoritmi e sistemi di Intelligenza Artificiale, un percorso di studio personalizzato che si aggiorna in base all’avanzamento dell’apprendimento, fino al giorno del test.

In cosa consiste il corso YesMed Summer 2021

YesMed offre una didattica verticalizzata, basata sull’analisi statistico-matematica dei test, in grado di pianificare lo studio e massimizzare i risultati. Non vengono infatti proposti corsi di singole materie, ma un percorso a 360 gradi che affronta tutte le discipline presenti nei test, tra cui fisica, logica, matematica, cultura generale.

Il corso è online e le lezioni vengono registrate in modo che ciascuno studente possa eventualmente rivedere, in autonomia, i contenuti di interesse.

Tutti gli studenti hanno l’accesso alla piattaforma Futura, studiata in modo che ciascun iscritto abbia chiaro l’avanzamento della propria formazione, fino al giorno del test. Futura, infatti, restituisce un report dettagliato, per ogni simulazione fatta, evidenziando punti di forza e di debolezza di ciascun studente. Inoltre, è in grado di offrire una previsione del punteggio che si potrebbe ottenere al test.

Da questa piattaforma si può accedere all’area “Simulazioni”, che permette a ogni utente sia di vedere i risultati ottenuti in ogni prova che le domande sbagliate, con la possibilità di consultare le risposte. Ad oggi sono 21.000 i quesiti caricati, numero che conferisce a Futura il titolo di più grande simulatore presente sul mercato. Il sistema basato sull’IA, inoltre, impara dall’utente e fornisce simulazioni sempre più difficili con l’avanzare della preparazione. Grazie a questa possibilità, ogni studente puó esercitarsi con prove sempre piú difficili, testando costantemente la propria preparazione.

Gli iscritti al corso hanno anche accesso alla sezione “Community”, all’interno della quale gli utenti, che oggi sono circa 350, possono confrontarsi e vedere sia il posizionamento complessivo che il risultato ottenuto nelle singole discipline, rispetto agli altri studenti.

E se non si supera il test d’ingresso? L’obiettivo dei 4 giovani fondatori di Accademia dei Test è fare in modo che ciascuno studente possa realizzare il proprio sogno ed entrare alla Facoltà di Medicina. Se questo non dovesse accadere al primo tentativo la startup EdTech offre la possibilità di accedere gratuitamente alle videolezioni registrate e alla sezione Simulazioni, per esercitarsi continuamente fino al superamento del test d’ammissione.

“Dall’esperienza che abbiamo maturato ci siamo resi conto che, per superare i test di ammissione, è necessario essere molto pragmatici e poco teorici. Ed è proprio partendo da questa consapevolezza che cerchiamo di offrire e implementare un metodo di formazione che vada sempre più in quella direzione. Infatti, grazie alla tecnologia e all’Intelligenza Artificiale che sono alla base di Futura, vogliamo offrire a ogni studente non una semplice formazione, ma un percorso costruito sulle esigenze individuali e di qualità superiore, per ottenere un risultato d’eccellenza al test di ammissione” conclude Andrea Chirolli, Ceo di Accademia dei Test.

Accademia dei Test è una start up EdTech fondata a Foggia nel 2020 da 4 giovani under 25 (Andrea Chirolli, CEO & Founder; Francesco Salvatore, Founder & CRO; Antonio Morsillo, CoFounder & Creative Director e Michele Potenza, Direttore dei corsi di Medicina) specializzata nella didattica finalizzata al superamento dei test di ammissione universitaria, attraverso dei percorsi mirati a 360°.

I corsi sono tutti curati da docenti selezionati e offerti con una formula in abbonamento annuali, semestrali e mensili. Accademia dei Test è stata selezionata da LVenture Group per partecipare alla XVIII edizione di Luiss EnLabs.