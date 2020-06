La XXII indagine “Condizione occupazionale dei Laureati” di AlmaLaurea conferma l’efficacia nell’inserimento nel mercato del lavoro dei laureati dell'Università Europea di Roma, grazie a qualità della didattica, all’organizzazione e ai servizi offerti agli studenti.

Roma, 24 giugno 2020 – Riaprono le porte dell’Università Europea di Roma: nel rispetto delle Disposizioni Ministeriali e del Governo in materia di distanziamento sociale e sicurezza sanitaria, a partire da giovedì 2 luglio e per tutto il mese viene organizzato “Il Tuo Open Day”, incontri tematici per Corso di Laurea e in piccoli gruppi; manca poco all’apertura delle immatricolazioni e una scelta consapevole è indubbiamente consigliabile per un percorso di studi di soddisfazione.

Il 2 luglio sarà dunque un momento importante per studenti e genitori che permetterà loro di scoprire l’esperienza universitaria UER: qualità accademica, Campus, servizi allo studente dall’immatricolazione al placement in uscita; un’offerta che porta gli studenti a tassi di occupazione post-lauream superiori alle medie nazionali e che arrivano fino al 100% di placement nel mondo del lavoro (AlmaLaurea – Laureati in Economia Magistrale a 3 anni dalla laurea).

“Il nostro Campus è nuovamente aperto al pubblico, su prenotazione, e siamo quindi pronti a presentare tutta la ricchezza del nostro Ateneo; sono molto orgoglioso del risultato ottenuto dall’ Università Europea di Roma nell’ indagine di AlmaLaurea per il rapporto sulla condizione occupazionale dei Laureati – 2020.

Un’analisi che conferma la nostra autorevolezza accademica e premia i nostri tre corsi di Laurea in Economia Magistrale, Psicologia Magistrale e Giurisprudenza per aver ottenuto percentuali fino al 100% di occupazione e di performance come le retribuzioni che superano sempre le medie nazionali nei tre anni successivi al conseguimento della Laurea. Nell’ultimo anno – continua il Magnifico Rettore – abbiamo incrementato le immatricolazioni del 26,5%, raggiungendo la prima posizione a Roma tra le piccole università non statali della Classifica Censis 2019. Traguardi ottenuti grazie al valore del corpo docente e della didattica; un lavoro sinergico mirato a creare giovani professionisti con alti valori umani, capaci di incidere positivamente nella società”.

Queste le parole scelte dal Magnifico Rettore Prof. Padre Pedro Barrajòn, L.C. per inaugurare il ciclo di questi incontri.

È possibile partecipare a “Il Tuo Open Day” effettuando una semplice ma obbligatoria prenotazione online: i presenti saranno suddivisi in gruppi tematici per corso di Laurea e ogni gruppo sarà composto da un numero limitato di partecipanti. Durante Il Tuo Open Day verrà presentata l’offerta formativa, i servizi di placement e di formazione della persona e la visita del Campus per permettere a genitori e studenti di entrare in contatto con la realtà universitaria ed orientarsi nella scelta del Corso di Studi.

