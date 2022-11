L’attivista e ambientalista indiana, componente del Consiglio dell’International Forum on Globalization sarà tra i relatori internazionali dell’evento

Contributi anche dal Dalai Lama e dall’ex presidente uruguaiano Pepe Mujica

La conferenza mondiale “La pace come principio educativo, una scuola senza conflitti” che si svolgerà il prossimo 3 dicembre nel Polo didattico Giorgio Zanotto dell’Università di Verona, avrà numerosi relatori internazionali, tra i quali anche Vandana Shiva, attivista e ambientalista indiana, componente del Consiglio dell’International Forum on Globalization.

Infatti, il ricco programma della giornata prevede, nel corso della mattinata, 3 tavole rotonde: “La scuola delle diseguaglianze”, “Scuola, vita e ambiente” e “Scuola e innovazione”.

Nel corso della prima tavola rotonda, alle ore 9, sono previsti gli interventi della professoressa Paola Dusi (Università di Verona), di Antonella Ferro Acuna (Perù), di Silva Blazulionienie (Lituania), di Rachel Gouveia (Brasile), di Enrico Bottero (Italia), di Lorenzo Luatti (Oxfam Italia), della professoressa Livia Alga (Università di Verona), e di Antonio Cosentino.

Sarà proprio la seconda tavola rotonda “Scuola, vita e ambiente”, alle 10,30, che vedrà la partecipazione di Vandana Shiva, oltre che della professoressa Antonia De Vita dell’Università di Verona, di Anna Oliverio Ferraris, psicologa e psicoterapeuta, di Rossano Ercolini dell’Accademia Rifiuti Zero Mediterraneo, e di Stefano Cobello, coordinatore della rete Polo Europeo della Conoscenza.

Infine, alle 11,30 la tavola rotonda dedicata a “Scuola e Innovazione” vedrà gli interventi del professor Donato De Silvestri (dipartimento di Scienze umane – Università di Verona), di Pierpaolo Clementoni della Clementoni spa, di Martin Antoniv Angelov (Bulgaria – Robotica contro il bullismo), della professoressa Rosemary Sage (Regno Unito), di Andrea Bellandi Saladini (Accademia Digitale), e di Sara Salardi.

Nel pomeriggio, Vandana Shiva introdurrà, insieme con Stefano Cobello, il workshop sul tema “Fare la pace con la Terra”.

Nel corso della giornata, inoltre, saranno letti i contributi inviati dal Dalai Lama e da Pepe Mujica, l’ex presidente uruguayano.

La conferenza, organizzata dal Polo Europeo della Conoscenza – I.C. Bosco Chiesanuova, rete nazionale di istituzioni educative, in collaborazione con l’Università di Verona – Dipartimento di Scienze Umane, e Clementoni, è parte del progetto europeo Erasmus+ KA3 (Supporto per le politiche educative N° 612872-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-PI-FORWARD – “Robotica contro il Bullismo” www.roboticavsbullismo.net).

La conferenza è gratuita e aperta a tutti fino ad esaurimento posti, così come per i workshop, ma per questi ultimi è richiesta la registrazione.

Per tutte le informazioni, il programma dell’evento e il link per registrarsi: https://www.europole.org/conferenza2022/