Il 4 febbraio è la Giornata Mondiale contro il cancro. Un’occasione per ricordare l’importanza della prevenzione ma anche come la solidarietà possa rappresentare uno strumento di sollievo e di aiuto concreto verso chi è in cura.

Con una raccolta fondi infatti è possibile contribuire a progetti volti a sensibilizzare sull’argomento, a finanziare reparti, programmi, iniziative o fondi per la ricerca, ad aiutare le famiglie delle persone che stanno affrontando le terapie.

Sulla piattaforma GoFundMe è stata creata una pagina speciale con tutte le storie di solidarietà e speranza riguardanti la lotta al cancro, con risultati significativi raggiunti grazie al contributo di migliaia di donatori.

Giuliano Cangiano, in arte Kanjano, è un artista catanese che ha deciso di raccontare l’esperienza che tuttora sta vivendo attraverso un fumetto: “Il Tumore va testimoniato per essere tirato fuori, dissepolto dallo status di ‘fatto privato, fatalità, condanna, tabù’ che si è indebitamente ritagliato. Appartiene a troppi per non essere raccontato, razionalizzato e anche preso in giro come un personaggio qualunque delle nostre esistenze”, scrive sulla piattaforma.

Giuliano sta per iniziare il suo quinto ciclo di chemio. Nel frattempo però ha terminato il secondo mese di finanziamento del suo “Diario a fumetti del mio tumore”.

“Una Zebra in corsia” invece è il podcast in cui artisti, illustratori, musicisti e videomaker raccontano storie di ispirazione e sensibilizzazione. L’ideatrice, Chiara, è una ragazza di 27 anni, in cura da 4, che ha già raggiunto i 15mila euro sufficienti per realizzare il progetto: il resto dei proventi andrà alla ricerca.

Per quella sul tumore al pancreas Salvatore e Gianni hanno intrapreso un viaggio in moto fino in Nepal. In onore di un amico, Federico, hanno raccolto quasi 15mila euro.

“Se hai la fortuna di sopravvivere, capisci che non puoi restare a guardare”, scrive Francesca, 36 anni, con un cancro al seno. Nella raccolta fondi che si apre con una foto del suo bellissimo sorriso, aggiorna gli oltre 1.300 donatori che stanno contribuendo a finanziare il reparto donna dell ASST CREMONA Multidisciplinare di patologia mammaria e ricerca traslazionale, un centro che offre cure e supporto.