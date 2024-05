Speciali postazioni di gioco da tavolo a disposizione dei visitatori che potranno cimentarsi in nuovi giochi e sfide, laboratori per ragazzi, dibattiti e una tavola rotonda con medici ed esperti. Sabato 4 maggio, a partire dalle ore 10, il Cortile della Rocchetta, all’interno del Castello Sforzesco, ospiterà la giornata conclusiva di GiocaMi, il Festival del Gioco da Tavolo, volto alla prevenzione e alla cura dei fenomeni di isolamento sociale in età pediatrica.

L’iniziativa – promossa da Fondazione De Marchi e sviluppata in coordinamento con M.I.U.R. Ufficio Scolastico Territoriale e con il patrocinio del Comune di Milano – è rivolta principalmente agli insegnanti e agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado e prevede un concorso tra scuole e incontri di formazione, per offrire ai docenti gli strumenti per conoscere e prevenire i nuovi fenomeni di isolamento sociale e utilizzare i giochi da tavola come mezzo di socializzazione.

In occasione della giornata conclusiva del 4 maggio – gratuita e aperta al pubblico – si terranno sia incontri con medici e psicologi sia laboratori ludico-didattici volti a sensibilizzare sulle problematiche relative all’esclusione sociale e all’abuso degli strumenti digitali, informare i partecipanti sull’importanza che il gioco riveste nei vari aspetti della vita di bambini e adolescenti e su come possa essere positivamente utilizzato per una corretta socializzazione. Saranno allestite speciali postazioni da gioco, dove i partecipanti potranno sfidare influencer e personaggi dello spettacolo.

Durante la giornata verrà, inoltre, distribuito materiale informativo rivolto a ragazzi e a genitori per segnalare i rischi relativi a un eccesso di utilizzo del web e indicare i campanelli di allarme da osservare nei comportamenti dei figli, indicando uno stile di vita appropriato per i ragazzi e un approccio corretto del genitore verso i figli.

Un momento di dibattito è previsto durante la tavola rotonda, alle ore 11.30, in cui si affronterà il tema del gioco come risorsa e protezione per il disagio giovanile con la partecipazione di Ilaria De Lorenzo, pedagogista e formatrice (Università Bicocca), Alessia Rocchi, pediatra (Policlinico di Milano); Anna Scavuzzo, vicesindaco Comune di Milano con delega all’istruzione; Edoardo Pessina, psicologo e coordinatore Hikikomori Italia, Francesco Iandola, direttore esecutivo Fondazione De Marchi.

Modera: Rita Balestriero, giornalista di d la Repubblica.

Tra i partner del progetto, giunto alla quarta edizione, anche le strutture operative del Policlinico di Milano (ambulatorio di medicina integrata del dolore pediatrico e l’unità di Neuropsichiatria pediatrica) e il Dipartimento di Scienze Umane per la formazione – Università Bicocca.

La giornata prevede anche la premiazione delle classi vincitrici del concorso organizzato nell’ambito del progetto, che riceveranno speciali kit di giochi da tavolo offerti dalle principali case editrici del settore.