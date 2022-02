Creare una nuova occasione nella Regione Lazio per consentire a tutti di vivere, guardare,

scoprire il territorio con occhi diversi: questo è l’obiettivo di Lazio Autism Friendly, il

progetto di VitaminaG promosso dall’Associazione Not Equal nell’ambito del

programma GenerazioniGiovani.it finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio

con il sostegno del Dipartimento della Gioventù.

Per dare forma a questa nuova realtà, il progetto si propone di formare e avviare una

redazione in prevalenza composta da persone autistiche allo scopo di documentare e

mappare i luoghi, i percorsi e le iniziative culturali e sociali pensate da e per

persone neurodiverse e dare loro visibilità.

Sul sito (già online www.autismfriendly.it) è aperta la call online rivolta a tutti i giovani

neurodivergenti Under35 che vivono a Roma e dintorni ad entrare a far parte della

redazione. Una volta costituito il gruppo, a ogni redattore sarà data la possibilità di

frequentare gratuitamente workshop di scrittura creativa, video-making, public

speaking e podcasting, oltre a lavorare in gruppo alla mappatura di luoghi, spazi,

eventi, manifestazioni, percorsi, contesti cosiddetti autism-friendly, cioè che

dedicano particolare attenzione alle persone autistiche e, più in generale, alla disabilità e

alle diversità culturali.

Difficoltà relazionali, ipersensibilità sensoriale, stereotipie, sono solo alcuni dei motivi

per i quali, molte persone nella condizione autistica tendono a frequentare sempre gli

stessi spazi, a ridurre al minimo gli spostamenti e a limitare le interazioni sociali – e le

limitazioni dovute alla pandemia non hanno fatto altro che rendere ancor più ostico

condurre una vita regolare per le persone nello spettro dell’autismo. Queste persone

hanno spesso bisogno di conoscere e frequentare contesti protetti, confrontarsi con

interlocutori capaci di riconoscere, gestire e assecondare le loro esigenze e specificità, in

altre parole hanno bisogno di luoghi, spazi, servizi e percorsi amichevoli. Il progetto

punta a mettere in rete questi contesti e dare loro visibilità.

Not Equal è un’associazione culturale che dal 2008 organizza attività laboratoriali

fondate sull’uso del cinema e dell’audiovisivo come strumento di educazione non

formale, di aggregazione ed inclusione sociale per giovani nella condizione autistica.

Inoltre, dal 2013 Not Equal organizza, in collaborazione con MAXXI, As Film Festival, il

primo festival internazionale del cortometraggio curato con la partecipazione attiva di

persone con sindrome di Asperger, sostenuto dalla Regione Lazio e dal Ministero della

Cultura e per il quale ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica e l’alto

patrocinio del Parlamento Europeo.

Con Lazio Autism Friendly, Not Equal lancia una nuova chiamata, volta all’inclusione e

alla partecipazione di tutti. Il sito non vuole essere un semplice contenitore di informazioni

sulla vita culturale del territorio ma uno strumento in grado aiutare le persone

autistiche nella vita di tutti i giorni e al quale chiunque potrà contribuire. Partendo

dalla propria quotidianità, ciascuno potrà segnalare, condividere, recensire, premiare i

propri contesti amichevoli, e fornire dettagli che, se insignificanti per le persone

neurotipiche, possono essere vitali per chi è nello spettro.