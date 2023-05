Sono stati in migliaia a donare per le popolazioni del bolognese, del ravennate e del forlivese dopo l’alluvione che ha allagato diverse zone di quei territori nei primi tre giorni di Maggio.

Sulla piattaforma GoFundMe infatti sono subito partite diverse campagne, raccolte in un’apposita pagina, in aiuto di cittadini, aziende o associazioni che stanno provando a ripartire dopo i danni subiti dall’acqua.

La solidarietà online non si è fatta attendere, come nel caso di Faenza, in provincia di Ravenna, dove hanno subito danni l’asilo “Isola di Nim” e l’associazione culturale “Artistation”, la cui struttura, che ospitava una scuola di musica, è stata chiusa perché inagibile dopo l’allagamento. Nel giro di quattro giorni sono stati raccolti 36mila euro che aiuteranno questa no-profit a ripartire.

La musica è anche la passione di Vittorio Bonetti. La sala prove con tutti gli strumenti con cui si esercitava nella sua casa di Bagnacavallo, sempre nel ravennate, è stata inondata dalla rottura degli argini del fiume Lamone, avvenuta in seguito all’alluvione. Gli oltre settemila euro donati online gli daranno una grossa mano a ricomprare gli strumenti andati persi.

Il comune di Vittorio è tra quelli che ha subito i maggiori danni. Ne hanno fatto le spese semplici cittadini ma anche attività commerciali, come la scuola di danza “Beat Ballet”, “La casa della birra” e il “Meeple Lake”, un laghetto con una struttura adiacente. I gestori di queste attività hanno subito avviato delle raccolte fondi online ricevendo il supporto di decine di donatori.

Alcune raccolte sono partite per aiutare più famiglie di sfollati, come nel comune di Medicina, in provincia di Bologna, dove in molti hanno dovuto lasciare la propria abitazione, mentre una frana ha distrutto la casa nelle colline di Predappio, nel forlivese, di Samuele e Giuseppe, che hanno anche rischiato per la propria incolumità. La campagna lanciata da un loro amico ha ricevuto duecento donazioni in soli due giorni.

La solidarietà online si è dimostrata anche questa volta tempestiva, risultando il modo più rapido per supportare le vittime di emergenze. La pagina che raccoglie le principali campagne di GoFundMe sull’alluvione dell’Emilia Romagna è raggiungibile al link https://gfme.co/alluvione- emiliaromagna