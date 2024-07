Dal 1° gennaio 2025 il medico di base sarà disponibile per tutti i senzatetto. È stata approvata all’unanimità dalla Camera la legge proposta dal deputato del Pd Marco Furfaro che assicura il diritto all’assistenza sanitaria a tutte le persone senza fissa dimora. Il provvedimento si compone di tre articoli e prevede uno stanziamento di 1 milione di euro per il 2025 e il 2026.

Medico di base per i senzatetto: la proposta è legge

Grazie alla legge, chi non ha la residenza anagrafica nel territorio nazionale o all’estero avrà comunque a disposizione l’assistenza sanitaria. Attualmente, infatti, chi non è iscritto all’anagrafe comunale perde il diritto all’assistenza, tranne per le emergenze al pronto soccorso. Prima di entrare definitivamente in vigore, questa misura di carattere sperimentale dovrà ottenere il via libera del Senato. A spingere per l’approvazione è stato il primo firmatario Furfaro, capogruppo democratico nella commissione Affari sociali della Camera e responsabile welfare del partito…continua su