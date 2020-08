Fino a qualche tempo fa, per richiedere e ottenere il Bonus Sociale luce e gas, tutti coloro aventi diritto dovevano farne esplicita richiesta presentando la domanda. La troppa burocrazia e le tempistiche imposte per la richiesta, hanno comportato per molte famiglie, seppur in possesso di tutti i requisiti economici necessari, la mancata erogazione del Bonus Sociale.

Per tale motivo, ARERA ha ufficialmente deciso di rendere l’erogazione del Bonus Sociale luce e gas automatica a partire dal 1 Gennaio 2021.

