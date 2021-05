Baby Shark, la canzone per bambini resa famosa dalla startup coreana Pinkfong che da anni fa scatenare tutto il mondo tra canti e coreografie, arriva in edicola da sabato 22 maggio con Baby Shark – Il Giornalino Ufficiale, la rivista dedicata alla coloratissima famiglia di squali amata da grandi e piccoli! Ogni uscita ospiterà varie sezioni che, tramite semplici simboli, si propongono di coniugare il momento del gioco con quello della formazione, per permettere ai piccoli lettori di imparare divertendosi. Inoltre, a ogni numero sarà allegato in omaggio un regalo unico, un giocattolo ufficiale concepito per stimolare l’immaginazione e il divertimento dei piccoli lettori. Nel numero 1 la torcia proiettore, che con 2 differenti mascherine consentirà ai bambini di giocare con le ombre e scatenare la propria fantasia in compagnia dei loro piccoli eroi acquatici!

Tra pagine da colorare, giochi di memoria e storie da leggere insieme ai genitori ci sarà spazio per il gioco ma anche per l’apprendimento: la rivista contiene infatti anche rubriche pensate per aiutare i più piccoli a memorizzare i colori, scoprire nuovi animali e imparare a contare. I più creativi potranno cimentarsi anche in attività manuali sempre diverse, con tanti semplicissimi tutorial di art&craft. Nel primo numero, gli elementi e le istruzioni per creare il “cappello felice” di Baby Shark! Non mancherà, infine, lo spazio per la musica e per cantare insieme!

Inoltre, per continuare a divertirsi debuttano dal 24 maggio, dal lunedì al venerdì alle 18.40, i nuovi episodi di “Baby Shark’s Big Show” la famiglia dei simpatici squaletti colorati che andranno in onda solo su NickJr, il brand prescolare di ViacomCBS Networks Italia in onda sul canale 603 di Sky. Le avventure continuano anche online, ogni settimana sul canale ufficiale youtube di Baby Shark, in lingua italiana, verranno, caricati nuovi video creati da esperti dell’educazione infantile: filastrocche, canzoni di fonetica, canzoni sui numeri, ninna nanne, classici per bambini, fiabe e molto altro. Perché tutti conoscono la canzone in inglese ma per i bambini italiani sarà possibile conoscere la canzone in versione autoctona, Bimbo Squalo!

Siete pronti a tuffarvi nel mare per incontrare la famiglia di squaletti più amata del mondo? L’appuntamento con Baby Shark – Il Giornalino Ufficiale è dunque in edicola, ogni due mesi, a partire da sabato 22 maggio e su Nickjr, con i nuovi episodi, dal 24 maggio.