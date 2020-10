Universal Brand Development e Ravensburger lanciano “Back to the Future: Dice Through Time”

Il gioco da tavolo ispirato alla trilogia cinematografica di Robert Zemeckis “Ritorno al Futuro”

Per Natale si viaggia con la fantasia tra passato e futuro: arriva anche in Italia

Advertisements

“Back to the Future: Dice Through Time”, il gioco ideato da Ravensburger che celebra i 35 anni dall’ esordio della famosa saga. Creato con quattro livelli di difficoltà pensati per ragazzi e adulti, l’ultima novità Ravensburger è una sfida da vincere tutti insieme. 29 Ottobre 2020 – A 35 anni dall’esordio del primo capitolo della saga

Advertisements

targata Universal interpretata da Michael J. Fox e Christopher Lloyd, Ravensburger lancia in Italia il gioco “Back to the Future: Dice Through Time”, per rivivere le emozioni del film e portarle in un’altra dimensione.

Gli appassionati di fantascienza e di anni ’80 potranno immergersi in uno dei capolavori che hanno fatto la storia del cinema, muovendosi attraverso le epoche e i luoghi simbolo della trilogia. Passeranno da casa di Marty al laboratorio di Doc, dalla Torre dell’orologio al Twin Pines Mall, muovendosi fra il 1985 – anno in cui è ambientato il primo capitolo e in cui il film è uscito nelle sale – e il 1955, per poi viaggiare fino al 2015 e tornare nel 1885, toccando molte altre tappe significative per ogni anno presente in

Ritorno al Futuro.

“Back to the Future: Dice Through Time” è disponibile dal 29 ottobre in italiano nei migliori negozi di giocattoli e online su Amazon. Atteso dai collezionisti, la versione italiana del gioco arriva a ridosso del periodo natalizio, rappresentando una valida idea regalo per gli amanti del cinema.

Un gioco collaborativo

Discostandosi dalle logiche più comuni fra i giochi di strategia, in cui prevale la sfida tra singoli e squadre, in Back to the Future si vince tutti assieme. Soltanto lo scorrere metaforico del tempo potrà impedire ai giocatori di raggiungere l’obiettivo comune. I partecipanti, infatti, collaboreranno per districarsi tra gli eventi chiave dei film e per riportare gli oggetti nei luoghi e nella linea temporale corretta prima del Game Over.

Light strategy game per ragazzi dai dieci anni in su e per adulti, Back to the Future è pensato per un minimo di 2 fino a un massimo di 4 giocatori. Con pedine che riproducono la mitica macchina del tempo DeLorean, quelle dedicate a Biff, l’antagonista per eccellenza tanto insidioso nel gioco quanto nel film, fino ai gettoni Einstein, il fedele cane di Doc, ogni elemento del gioco in scatola è una fedele riproduzione dell’opera cinematografica da cui trae spunto.

Gli elementi del gioco

Il tabellone è diviso in 4 sezioni distinte per colore, corrispondenti agli anni in cui è ambientato Back to the Future: 1885, 1955, 1985, 2015. Per ogni epoca, inoltre, è presente una pedina Biff.

A seconda dell’anno scelto, ogni giocatore avrà a disposizione la propria DeLorean, 4 dadi e una scheda. Un mazzo di carte Oggetto, con un numero di carte variabile a seconda del livello di difficoltà, sarà posizionato a lato di ogni linea temporale sul tabellone di gioco. In comune per tutti, inoltre, sono presenti le carte Evento, da prendere in base al numero di giocatori, i gettoni Einstein e i gettoni Paradosso.

Prima di iniziare a giocare, sarà necessario posizionare la DeLorean nella casella “Torre dell’orologio”, le pedine Biff nella casella “Partenza di Biff” e il segnalino “OUTATIME” sul suo “Start”.

Lo svolgimento

Una volta posizionate pedine e carte Oggetto nel tabellone, il giocatore più giovane, che riceverà il segnalino “Primo giocatore”, dovrà pescare le carte Evento, per poi lanciare i propri dadi contemporaneamente a tutti gli altri giocatori. Procedendo in senso orario, i partecipanti dovranno risolvere gli eventi indicati nelle carte, cercando di eliminare i gettoni

Paradosso e stando attenti a evitare Biff e le altre Delorean, per non incorrere nelle penalità che avvicinano il Game Over. Dopo aver risolto un evento, sarà possibile prendere una carta oggetto, con l’obiettivo di riportarla al suo posto.

Ogni volta che un oggetto viene riportato nel luogo e nel tempo corretti, il giocatore manda indietro di una casella il segnalino “OUTATIME” e ottiene un gettone Einstein, che sarà a disposizione di tutti per risolvere gli eventi. I giocatori dovranno fare squadra e mettere in campo delle strategie per avvicinarsi

all’obiettivo, riuscendo a risolvere tutti gli eventi e riportando gli oggetti nel luogo e nel tempo corretti prima del Game Over

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram