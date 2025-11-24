La Liguria si conferma tra le regioni italiane più attente alle offerte del Black Friday. Secondo l’Indice del Black Friday (IBF) elaborato da Casinos.com , la regione ottiene uno score di 73,2 su 100, collocandosi al diciassettesimo posto nazionale per interesse verso sconti, marketplace e acquisti online.

L’indice, basato sui dati di Google Trends degli ultimi cinque anni, analizza le ricerche legate a quattro parole chiave associate al Black Friday: “sconti black friday”, “black friday amazon”, “black friday zara” e “iphone black friday”.

La Liguria mostra un profilo maturo e selettivo: 94/100 per “black friday amazon”, a conferma della centralità del colosso e-commerce nelle abitudini digitali locali, e 75/100 per “sconti black friday”, segno di un interesse generalizzato per le offerte. Più contenuti, invece, i punteggi per “iphone black friday” (67/100) e “black friday zara” (50/100), che indicano una minore propensione per i settori tech e moda fast fashion.

Le regioni più “affamate” di sconti – Classifica IBF

L’articolo completo con le analisi regionali è disponibile al link in fondo al comunicato.

“La Liguria mostra un comportamento da consumatore consapevole: il Black Friday è un’occasione per pianificare, non per acquistare d’impulso”, commenta Daniele Alfieri, analista di Casinos.com. “L’interesse per Amazon è altissimo e riflette la tendenza a concentrare gli acquisti su canali digitali consolidati”.

La spesa degli italiani per il Black Friday

Secondo la Black Friday Survey 2025 di PwC, l’84% degli italiani prevede di fare acquisti per il Black Friday, con una spesa media stimata di 246 euro, in crescita rispetto al 2024. La maggioranza si colloca nella fascia 101–250 euro, segno di un approccio pianificato e attento, in cui il venerdì nero viene utilizzato per anticipare acquisti importanti e parte delle spese natalizie.

In questo contesto, la Liguria si distingue per una partecipazione digitale solida, soprattutto nelle aree urbane come Genova e La Spezia, dove il Black Friday viene utilizzato per ottimizzare spese e regali di fine anno.

Metodologia

L’Indice del Black Friday (IBF) è stato elaborato da Casinos.com incrociando i volumi di ricerca Google (ultimi 5 anni) relativi a quattro query chiave, normalizzate su scala 0–100 e ponderate come segue:

35% → “sconti black friday”

25% → “black friday amazon”

20% → “black friday zara”

20% → “iphone black friday”

Il risultato è uno score unico per ciascuna regione italiana, che misura l’intensità dell’interesse digitale verso il Black Friday, con particolare attenzione a sconti, e-commerce, moda e tecnologia.