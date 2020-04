CHE TIPO DI GENIALITA’ E SENSIBILITA’ OCCORRE PER BLOCCARE PAGAMENTI DI LUCE, GAS, TELFONO ?

Di fronte all’attuale drammatica situazione del CoronaVirus, siamo allo zero assoluto e ancora nessuno

ha ricevuto, nulla per la sopravvivenza, bollette di luce, acqua e gas ancora arrivano a cittadini lavoratori autonomi, alle imprese, ai professionsti, non si è pensato ad un provvedimento del Governo che blocchi il pagamento di queste bollette assicurando e garantendo l’erogazione dei servizi?

Ma con quali soldi si dovrebbero pagare queste bollette?

VERGOGNA tra poco ci tagliano la luce, il gas, il telefono ed ancora si fanno proclami sulle misure?

VERGOGNA

Con i 500/600 EURO che ancora nessuno ha ricevuto cosa ci dobbiamo fare se non la fame?

Voi proclamatori cosa ci riuscite a fare con 600 euro al mese? …continua su sbracciamoci.it

Comitato Libero ed Aperto di Persone “Sbracciamoci”

