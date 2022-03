Quando la malattia ti fa scoprire che niente è più importante della vita e dell’amore

di Sandra Caschetto

Il mondo sta vivendo un momento storico molto triste, e non stiamo fallendo perché resistiamo ma perché pensiamo sempre di avere ragione e non consideriamo mai la diversità e il punto di vista altrui. Dobbiamo capire che il nostro valore non dipende dalla capacità di imporre noi stessi, quanto invece dalla capacità di amare e rispettare il prossimo.

Ci dovremmo educare a credere nella collettività a svantaggio dell’individualità, alla sensibilità a svantaggio della prevaricazione, alla gratitudine a svantaggio dell’arroganza. Mi preoccupa il vuoto interiore di chi banalizza sui mezzi di comunicazione e sui social media la sacralità della vita altrui.

Ho letto in questi giorni l’augurio che la giornalista Chiara Giannini ha rivolto a Fedez in questo suo momento particolare e delicato, e’ un augurio che parte dal cuore nonostante il loro diverbio avuto in passato, credo sia una bella testimonianza da prendere ad esempio.

Di seguito il testo integrale del messaggio preso direttamente dal profilo facebook della giornalista Chiara Giannini

“Caro Fedez, ti scrivo questa, anche se forse non la leggerai mai, perché so che vuol dire combattere contro una brutta malattia. Nel 2015 avevo il cancro, ero sotto terapie oncologiche, scrissi un articolo su di te, che non apprezzasti nonostante avessi verificato le fonti. Siamo poi finiti in tribunale perché ti avevo querelato per diffamazione. Hai vinto tu. Quella sentenza mi è apparsa ingiusta. Perché quando tu mi criticavi (per il giudice dirmi “giornalaia” era diritto di critica) e i tuoi fan mi insultavano, augurandomi anche la morte, io combattevo contro una malattia atroce, che mi toglieva il sonno e la serenità.

Sappi che nonostante le passate vicende ti auguro di guarire, qualunque cosa tu abbia, ma mi auguro anche che nella guarigione tu possa ora capire come mi sono sentita io, ingiustamente attaccata in un momento in cui lottavo a soffrivo le pene dell’inferno. Un inferno che ho attraversato, andata e ritorno. Per questo, proprio perché so che si prova, ti auguro di guarire. La vita è un battito e vince solo chi non si arrende, credimi. Te lo dice una che di guerre ne ha fatte tante, troppe e che ogni giorno deve combattere contro la cattiveria di gente che invidia, insulta, semina odio.

Combatti e vincerai, perché solo questo – la guarigione – si può augurare a chi ha una malattia. Ma impara la lezione più grande: mai ferire gli altri, magari stanno combattendo una battaglia più grande della tua. Nessuno ne è esente. Chiara Giannini, reporter di guerra.”

(Fonte: Chiara Giannini Facebook)

La redazione di corrierequotidiano.it Augura a Fedez e a tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo, un “Mondo ricco di Serenita'”