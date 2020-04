Coordinamento, comunicazione, umiltà e diversity ecco le quattro competenze chiave per far funzionare i team in un futuro “remote working” centrico. Da call a orari fissi per trasmettere sicurezza a meeting virtuali e mail brevi per mantenere una soglia dell’attenzione ormai crollata dell’80%. Pochi ma efficaci consigli di Talent Management per continuare ad essere produttivi anche nella fase 2

