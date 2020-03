Il Movimento Nazionale Liberi Farmacisti e la Confederazione Unitaria delle Libere Parafarmacie Italiane hanno realizzato per i farmacisti che si trovano ad affrontare in prima linea il coronavirus, un manuale pratico sulle misure da adottare per difendere se stessi e i cittadini dal contagio.

Il documento, messo a punto dal Dr. Gaetano De Ritis, farmacista che da anni si occupa delle stesse problematiche per ospedali e case di cura privata, dopo un breve excursus sui coronavirus, affronta il tema della disinfezione e della protezione degli operatori con suggerimenti sulle attività di routine da applicare per evitare il contagio. Dai sistemi di difesa personale a quelli da installare nelle aree comuni. Dalle varie tipologie di disinfettanti ai suggerimenti su quali tipi di dispositivi scegliere per il coronavirus. Infine, vengono indicate alcune manifestazioni cliniche caratteristiche.

La preparazione su questi temi è fondamentale per i farmacisti che operano in parafarmacia e farmacia per affrontare con gli strumenti adeguati una pandemia difficile da trattare e combattere.

Passata questa emergenza sarà doveroso ripensare completamente l’organizzazione di crisi come questa, al fine di avere un’unica regia tempestiva e competente che dia indicazioni precise a chi in “trincea” deve affrontare la crisi, senza far mancare a nessuno gli strumenti di protezione personale adeguati ed evitando che il farmacista si trovi ad affrontare questo aspetto da solo.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram