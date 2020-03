In un momento così delicato soprattutto per i più giovani, costretti a non poter frequentare la scuola e gli amici a causa della pandemia che sta investendo il mondo, le star del web scendono in campo e lanciano la campagna #iomidivertoacasa. L’iniziativa nata dalla digital company italiana Web Stars Channel, coinvolgerà i più importanti content creator del web come ad esempio Favij, LaSabri, i Mates, Jack Nobile, Danny Lazzarin, Giulia Penna, La Coppia Che Scoppia (sono solo alcuni). In partnership con Save The Children, la campagna sarà diffusa su tutti i principali social come TikTok, Instagram e YouTube e avrà uno scopo ben preciso: oltre a ripetere quanto sia fondamentale rimanere a casa, i talenti digitali di Web Stars Channel suggeriranno ai loro milioni di giovani fan cosa fare in questo momento così difficile: riscoprire la famiglia, il gioco e l’inventiva tramite una serie di video e post sulle principali piattaforme, tutti caratterizzati dall’hashtag #iomidivertoacasa.

Continua quindi la collaborazione tra Web Stars Channel e Save the Children, per coinvolgere i creator a favore di messaggi positivi verso i più giovani: l’iniziativa di tutta la squadra di Web Stars Channel sarà caratterizzata da un messaggio costruttivo e rassicurante per i ragazzi che stanno vivendo questo esilio forzato a causa delle misure restrittive attuate dal governo per contenere il contagio. In collaborazione con Save The Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, l’iniziativa vuole portare responsabilità ma anche un sorriso tra i più giovani, con le webstar che solitamente fanno loro compagnia sui social e che vestiranno i panni dei fratelli maggiori suggerendo loro quale film vedere, come fare fitness in casa in modo divertente o come studiare ai tempi del coronavirus.

“Tutti i nostri creator aggiungeranno il tag a Save The Children nei loro contenuti che presentano l’hashtag #iomidivertoacasa e che rappresenteranno un messaggio di responsabilità individuale e collettiva di solidarietà per la salute nostra, dei nostri amici, delle persone a cui vogliamo bene, soprattutto delle persone più adulte di noi”, spiega Luca Casadei, founder di WSC “sottolineando dunque il ruolo importante che tutti i ragazzi hanno in questa situazione, non solo per proteggere sé stessi, ma anche per prendersi cura degli altri. Mostreremo quindi momenti di gioco, di sport casalingo, sfide di cucina e tutti quei contenuti che rispettino il valore etico di Save The Children”.

“Restare a casa in questo momento è un atto di responsabilità e sappiamo che per i più giovani è molto difficile. Per questo motivo la collaborazione con i creator di Web Stars Channel ha un valore particolare e ci aiuta a veicolare messaggi positivi e di solidarietà tra i ragazzi”, spiega Filippo Ungaro, Direttore Comunicazione e Campagne di Save The Children. “In questo momento è ancora più importante per i bambini e gli adolescenti ritrovare il senso di comunità anche attraverso il mondo dei social media, per non far sentire nessuno solo o ai margini e per vivere con spirito positivo e di collaborazione questo periodo difficile. Condividere contenuti intelligenti, ma che possano farli sorridere, è importante”.

