CRISI CLIMATICA E COVID-19, ACTIONAID: «IN KENYA SERVE SUBITO ACQUA PULITA»

Al via la campagna sms solidale dell’organizzazione per sostenere le famiglie che soffrono le drammatiche conseguenze del cambiamento climatico e della pandemia. Si può donare fino al 20 giugno.

Sms e chiamate da rete fissa al 45511

«Mi sveglio tutti i giorni molto presto per andare a prendere l’acqua al fiume sperando di tornare a casa entro le 8:30 e poi andare a scuola. Quando faccio tardi mi manca frequentare le lezioni». La storia di Japeth, 12 anni, è quella di migliaia di bambini in Kenya costretti ogni giorno a lottare per la sopravvivenza. Per loro ActionAid Italia lancia la campagna sms solidale “Dai acqua al suo futuro” con l’obiettivo di sostenere le famiglie dei territori più vulnerabili del Paese, in particolare della Contea di Isiolo, colpite duramente dalla crisi climatica e dall’impatto sanitario ed economico della pandemia.

Nel Paese africano, specialmente nelle zone aride e semi-aride, l’accesso all’acqua pulita è messo a dura prova dal cambiamento climatico, con fenomeni meteorologici estremi che vanno dalla siccità alle alluvioni improvvise. «Nella Contea di Isiolo il 93% della popolazione non ha accesso ad acqua sicura e pulita entro 5 chilometri di distanza dalla propria dimora e oltre il 73% dei villaggi si affida a fonti d’acqua non sicure. Questo ha conseguenze drammatiche sulla possibilità di produrre cibo a sufficienza. A pagare il prezzo più alto sono come sempre le categorie più vulnerabili, donne e bambini», spiega Laura Cozzi, Capo Dipartimento Acquisizione ActionAid Italia.

«La nostra sopravvivenza dipende dal nostro bestiame ma a causa della siccità non abbiamo abbastanza pascolo per i nostri animali», racconta Payoot, 36 anni, madre di sette figli.

Si stima siano circa 1,4 milioni le persone, in gran parte nelle zone aride e semi-aride del Paese, affette da malnutrizione acuta1. E in un contesto socioeconomico già fragile, l’emergenza sanitaria ha colpito ulteriormente la popolazione, spingendo sotto la soglia di povertà altri due milioni di persone2, mentre i posti di lavoro andati in fumo dall’inizio della pandemia si stima siano circa 1,7 milioni3.

In Kenya ormai la ripetuta alternanza tra lunghi periodi di desertificazioni dei terreni e violente piogge ha ricadute drammatiche anche sul diritto all’istruzione dei più piccoli. Durante l’ultima stagione umida, infatti, le intense precipitazioni hanno provocato frane e inondazioni danneggiando e rendendo inaccessibili numerosi edifici scolastici.

Al pari delle piogge torrenziali, anche la siccità può tenere lontani i ragazzi dalle scuole: «Gli alunni smettono di venire a lezione quando devono cercare nuovi pascoli per il bestiame», spiega Erik, che insegna a 75 bambini della scuola primaria di Longopito, dove non ci sono acqua né servizi igienici adeguati.

VACCINI ACCESSIBILI ANCHE AI PAESI POVERI

Se acqua pulita e buone pratiche igienico-sanitarie rappresentano la prima arma per arginare la diffusione nel virus, in Kenya, come nel resto del Continente, a mancare sono anche i vaccini. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, all’Africa è andato meno del 2% delle dosi finora somministrate a livello globale4.

Per questo ActionAid ha aderito alla People’s Vaccine Alliance5, la rete di organizzazioni che si batte per una distribuzione equa e gratuita dei vaccini: «Ci appelliamo ai Paesi ricchi affinché venga rimosso il monopolio sui brevetti detenuto dalle case farmaceutiche. Solo così sarà possibile aumentare la produzione su larga scala di vaccini sicuri, efficaci e accessibili anche ai Paesi più poveri. La pandemia ha reso evidente una volta di più l’interconnessione tra gli Stati e reso necessaria la solidarietà: o ci salviamo tutti o non si salva nessuno», commenta Katia Scannavini, Vice Segretaria Generale ActionAid Italia.

LA CAMPAGNA SOLIDALE «DAI ACQUA AL SUO FUTURO»

Con un sms o una chiamata da rete fissa al numero solidale 45511, tutti potranno dare un contributo per sostenere il progetto di ActionAid e garantire acqua pulita ai bambini e alle famiglie delle zone più vulnerabili del Kenya, dove l’organizzazione lavora da quasi 50 anni. L’iniziativa solidale è attiva fino al 20 giugno e i fondi raccolti serviranno a finanziare interventi di miglioramento dei sistemi idrici per assicurare anche nella stagione secca l’accesso all’acqua destinata al consumo umano e alle attività agricole. I beneficiari diretti saranno oltre 5mila, tra cui i bambini che frequentano la scuola primaria locale.

IL PROGETTO

ActionAid interverrà innanzitutto per ripristinare una diga, dotandola di un sistema di pompaggio a energia solare che convoglierà acqua pulita in serbatoi di stoccaggio posizionati in prossimità della scuola e delle fattorie comunitarie. Un’altra componente del progetto riguarderà la formazione della comunità attraverso la promozione delle buone pratiche igienico-sanitarie e della gestione sostenibile delle risorse naturali.

Anche la Lega Serie A si schiera a fianco di ActionAid per sostenere il diritto all’acqua pulita per tutti i bambini, portando al pubblico e ai media il messaggio “Dai acqua al suo futuro” sui campi di calcio della 36esima Giornata Serie A TIM dall’11 al 13 maggio. A inizio partita, su tutti i terreni di gioco a centrocampo entreranno gli striscioni della campagna con l’invito a donare per il Kenya.

Alla campagna danno inoltre il loro supporto i testimonial di ActionAid, tra i quali l’attore e doppiatore Luca Ward che ha dato voce allo spot, la nota chef Cristina Bowerman, l’autore e conduttore radiofonico Matteo Caccia.

